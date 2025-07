Paloma Mami / CÓDIGOS DE MUÑEKA

A Paloma Mami le gusta mucho el surrealismo. Su primer disco se llamó ‘Sueños de Dalí‘ y su portada estaba inspirada en el pintor. Ahora en el segundo menciona a Picasso, como el cubista nunca habría imaginado: «No es Pablo Picasso y me pinta las titties». Este interés por la vanguardia de hace un siglo no se plasma tanto en una música que tiene bastante de convencional. Más de lo que ella cree.

Si ‘Sueños de Dalí’ era de alguna manera un disco arriesgado en estructuras y estilos, que ella misma dijo que se entendería mejor en el futuro, ‘CÓDIGOS DE MUÑEKA’ pretende ser más bien un regreso a sus primeros singles. Es «más light y más liviano«, más «dancehall y trap soul», los géneros con que se dio a conocer.

Este regreso a los inicios supone redundar en un género demasiado exprimido en el mercado durante los últimos 10 años, y no lo hace entregando los hits más certeros y evidentes que escucharemos este verano. Al menos fuera de Chile, pues aunque Paloma Mami es neoyorquina, es el país de sus padres donde suele obtener mejores datos, dado que casi siempre canta en castellano.

Da igual «dembow» que «trap soul», los mejores resultados de este disco se producen en lo que podríamos catalogar como baladas. Al primer género pertenece la envolvente ‘iGO’, que atrapa con su súplica «no me hagas daño». Y en producciones más ambientales como ‘iMAGiNA’ se encuentra plenamente en su salsa, cantando siempre del amor anhelado con su voz gatuna.

Por el contrario, la parte más reggaeton está demasiado sorteada de «featurings», algunos de los cuales funcionan bien y otros no tanto. ‘SÍNTOMAS DE SOLTERA’ con El Jordan 23 y Pailita es una reivindicación de la escena chilena, llena de rap, con su flow, uno preguntando «que tú quieres que te coma» y otro hablando de un «amor de novela». La combinación con Rauw Alejandro también surte efecto, con el portorriqueño buscando rimas insaciable sobre «echar uno más». «Baby, tú me pones en el mood», cantan juntos en el estribillo de ‘LA FREAK’, consiguiendo eso mismo.

El sexo es el tema principal de ‘CÓDIGOS DE MUÑEKA’, por mucho, con frases como «quiero sentir ese pistolón, papi chill» y rimas como «quiero que en la cama me acosi, mientras fumo nofi» (‘DOSIS’) o temas incluso llamados ‘MI KAMA’, con barras como «te cumplo todas las fantasías, soy tu anime» o «quítame el orgullo y yo te quito todo lo que llevas puesto». No hay nadie que no quiera follar en verano y este disco te puede acompañar en tal cometido este 2025. Otra cosa es cuánta gente lo recordará en 2026.