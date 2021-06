Paloma Mami: «En un par de años mi disco se va a entender mejor»

Paloma Mami aparece en mi pantalla a través de Zoom en un balcón. A mitad de la conversación, oigo pájaros y de pronto aparecen unas vistas preciosas. Pregunto «pero dónde estás». Puerto Rico es su respuesta, y pese a alguna interrupción tipo «lo siento, estoy jugando con mi perro, me está mordiendo (Risas)» y ese momento en que asegura que se está quedando sin batería en el portátil pero sin hacer además de enchufarlo en ningún lado, puedo mantener una conversación interesante con la artista.

No parece haber tenido ‘Sueños de Dalí‘ la repercusión esperada, pese a ser un disco interesante y distinto, que en cualquier momento podría dar un pelotazo como le ha pasado a Kali Uchis gracias a TikTok. Hablamos con Paloma Mami sobre todo ello y la cantante nos avanza una serie de remixes y colaboraciones, la primera de ellas resultando ayer ‘Qué rico fuera’ junto a Ricky Martin aunque en el momento de la charla no se pudiera decir.

Ya nos avanzaste el año pasado cómo sería tu disco, pero ahora hemos visto que no es el típico disco de reggaetón ni el típico disco con un poco de salsa o folclore latino… Tiene un sonido particular. ¿Cómo lo definirías?

El sonido es muy particular porque es mi sonido, es muy único, muy yo. Todas las canciones salieron de manera muy natural con los productores.

¿Hay algún estilo que tú crees que prime sobre los demás, o algo que hayas querido evitar, como hacer el típico disco de reggaetón, o de trap, o de música urbana…? ¿Has evitado featurings?

Desde el principio, cuando lo estaba planeando, quería algo muy distinto a todos los discos que están afuera. Específicamente porque soy una artista nueva quería que me conocieran a mí misma sola, antes de conocer cómo sueno con otro artista. Tenía eso en mente y quería ser fiel a ese pensamiento.

¿Te parece un disco de nuevo R&B?

No me gusta ponerme en un género, me encantan todos. Es fusión de R&B, trap, hip hop, reggaetón… Estilos, música, géneros, de todo…

En los discos de hoy en día, al final se ponen como bonus tracks colaboraciones, singles pasados… Parecía que al final saldría ‘Fingías’, o el tema con C. Tangana, pero no…

No. Quería contar una historia completamente nueva. Quise empezar de cero porque la música que tenía fuera, era distinta a lo que yo sentía cuando empecé el disco. Ni siquiera ‘Not Steady’. Estoy en otra etapa. Soy una persona muy distinta a cuando hice todo eso.

¿En qué has cambiado?

Personalmente, mentalmente he crecido, más que nada he aprendido. Cuando empecé tenía 18 años, no sabía nada de la música ni de trabajar en el estudio y ‘Not Steady’ era como la primera canción. Después de ese año aprendí mucho de producción, de mi voz, de cosas que me gustan. Por eso en este disco pude ser más libre y hacer lo que yo quería.



¿Qué canción de este disco te ha hecho aprender más desde el punto de vista de la producción?

Hay tantas… Con ‘I Love Her’, con ‘Que Wea’… ahí es cuando encontré un sonido específico que quería hacer. Aprendí mucho de The Stereotypes en la producción y en ‘Que Wea’ con NOVAWAV, que son un dúo de productores mujeres increíbles. Pude conversar con ellas y aprendí un montón.

Has escogido las canciones más trap y hip hop, pero que no se quedan en eso, ¿no?

Sí, es mucho más que trap y hip hop. Es una mezcla muy específica. Le digo música del futuro. Tal vez no se entienda, pero en un par de años se va a entender mejor. Es muy distinto al mundo latino. Es diferente, también está la mezcla de inglés y español. La primera vez que lo han escuchado… yo sé que mis fanáticos no se esperaban esto.



¿Crees que en el futuro se harán menos discos con featurings? ¿O tú estás abierta a ellos también?

100%. Quise hacer esto porque era mi primer disco, mi presentación al mundo. Quiero que me conozcan a mí. Pero en el futuro, sí. Ahora estoy colaborando con otro artista y estoy muy feliz.

¿Con una persona en concreto estás colaborando?

Con mucha gente, con artistas, pero no lo puedo contar (risas).

Me gusta mucho la sensación de «goteo» conseguida en ‘Goteo’. No sé si fue un efecto buscado o cómo salió.

Eso fue El Guincho. Él me mostró esta pista, yo le mostré mi temática, encontró ese efecto, me lo mostró y dije como «guau». Lo hizo increíble, fue todo muy «guay», como dicen ustedes (risas).

Luego está ‘Dreams’, que es como un interludio, pero dura lo mismo que un tema normal…

Quería hacerlo interludio porque es como una pausa en el disco. Que se sepa que esta canción es como un momento de tranquilizar todo y de estar «calm». Es como una canción de meditación, me relajo mucho con eso. La hice en esta casa, escuchando los pájaros, en el balcón. Es mucha paz, la pausa, «calm».



Tu disco tiene beats que se pueden bailar, pero no es algo tan bruto como Diplo, ¿por qué tiene este «mood» el álbum?

Soy una persona muy chill, me gusta prenderme con mi tema de trap, pero aun así no es algo tan loco. Me gusta escuchar esa música en verdad.

El álbum tiene una línea vocal muy particular, con efectos, cambio de registros… Al principio pensé que salían otras personas, pero no: eres tú todo el rato. Háblame sobre ello.

(risas) Salió de explorar mucho, como dije antes. Fue experimentar con diferentes rangos, voces, sonidos que podía hacer. En ‘I Love Her’ hice como 10 voces, grabé para el coro voces muy distintas. Escuchándolas por separado me sentía como una loca (risas). Suena raro pero lo quería hacer, y luego quedó súper cool. Me gusta eso, que pude hacer como diferentes personajes.



¿Interpretas a varios personajes en el disco?

Sí, claro, en ‘I Love Her’ hice como un personaje, lo hice desde el punto de vista de un hombre. Es lo que tenía en mi mente. Cada canción era distinta. Algunas son más personales y otras son historias creadas en el momento. Esa es la magia para mí de la música, que puedo ser cualquier persona que quiero ser ese día.

C. Tangana nos dijo que esperaba más éxito de alguna canción suya (NdE: la de Natti Natasha). Que fue muy bien, pero que esperaba que fuera mejor. ¿A ti también te ha pasado con alguna de tus canciones, que esperabas más éxito?

Bueno, sí… Todos los artistas piensan eso con su música. Todos queremos lo más que se puede, pero con el tiempo yo espero… Soy una persona que creo que todo pasa por algo y en el tiempo correcto. Si una canción mía no ha recibido el éxito, yo creo que lo va a tener pronto, o en un año, o algún día lo va a tener.

Dime una, por ejemplo.

‘Que Wea’. Yo creo que todas las canciones del disco en este momento no se van a entender pero en un año lo van a entender completamente. No se puede ver una pintura una vez solamente.

¿Has hecho ya el vídeo de tus sueños, o por la pandemia no ha podido ser? ¿Cuál sería tu favorito?

No sé, no lo he sacado aún. Aún tengo muchos proyectos que quiero hacer con mi vida, yo siempre estoy muy involucrada, pero no he tenido oportunidad por la pandemia. Tuvimos que trabajar con lo que pudimos, pero estoy muy feliz con todo lo que ya pude hacer.

¿Es frustrante sacar un debut en estas condiciones? ¿Lo has pasado mal?

No, no lo he pasado mal, pero obviamente querría estar en vivo cantando las canciones. Soy paciente y eventualmente podré cantar con mis fanáticos. Lo espero, lo espero.

¿Tienes ensayos y cosas cerradas ya?

Supuestamente en agosto tenía show en México, ese va a ser el primer show volviendo.

Háblame de la portada del álbum: se llama ‘Sueños de Dalí’, pero son más como tus sueños personales, ¿no?

Tengo muchas razones, pero una de las razones es porque Dalí era alguien que tenía una mente muy loca, a otro nivel. A todos sorprendía siempre lo que hacía. Yo creo que cuando una persona sueña tiene pensamientos locos, de fuera de este mundo. Si Dalí dibuja eso consciente, y son unas cosas locas, pensé que sus sueños tenían que ser más aún más locos. Por eso son sueños míos, locos, pero al nivel de Dalí.

¿Vas a trabajar más este disco o vas a pasar página ya con canciones nuevas?

Voy a seguir trabajando esto, con remixes y otras cosas, y también haciendo otras cositas.

Remixes con artistas, featurings, quieres decir.

Sí.