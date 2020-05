Paloma Mami: “Mi disco tiene 11 temas y productores de distintos lugares del mundo”

Paloma Mami es una de las artistas revelación del momento. Después de triunfar en las plataformas de streaming con singles como ‘No te enamores’, ‘Fingías’ o ‘Not Steady’, los cuales acumulan decenas de millones de reproducciones en Youtube especialmente, en 2019 la cantante chilena se apuntaba un hit en nuestro país gracias a ‘No te debí besar‘ de C. Tangana y este año ha editado ‘Goteo’, un single producido por El Guincho y co-escrito junto a este y Rosalía. Actualmente, la joven cantante que debe su nombre artístico al apodo en Instagram de Drake prepara su álbum debut bajo la supervisión de Sony Music Latin. Hablamos con ella vía Zoom sobre este nuevo trabajo, su característico estilo de música urbana o sus aspiraciones.

¿Cómo ha sido este ultimo año para ti?

Ha sido un año muy loco para mí, desde que empecé ha pasado todo muy rápido. Me siento muy bendecida de todas las oportunidades que he tenido este año, de haber podido trabajar con la gente con la que he trabajado y de haber conocido a la gente que he conocido. Estoy muy feliz.

Acabas de lanzar ‘Goteo’, una canción co-escrita por Rosalía y El Guincho. ¿Es una canción que trabajas con todos ellos o llega a tu mesa ya casi terminada? ¿Qué ha contribuido a ella cada autor?

El Guincho y yo escribimos la canción y Rosalía hizo una aportación musical. Ella no estuvo en el estudio pero como El Guincho es su productor, él pudo sacar archivos y melodías que tenía de ella en el estudio y añadirlas a la canción. Fue superbacán trabajar con El Guincho. Él me ayudó mucho a mejorar en el trabajo de composición.

¿Con qué te ayudó exactamente? ¿En cuanto a la estructuración de la canción, la composición de ganchos…?

Él estaba superpendiente con todo. Yo apenas tenía experiencia en el estudio antes de conocerle, porque cuando salió mi primera canción, ‘Not Steady’, fue un éxito del tirón, pasó todo muy rápido y no tuve tiempo de irme conociendo en el estudio. Con El Guincho estuve experimentando y aprendiendo. Me enseñó mucho a componer, a trabajar la estructura de la canción…

“Mi disco tiene 11 canciones y distintos productores de todo el mundo”

¿En qué otros sentidos has mejorado en el estudio?

En todo. Yo antes no sabía cómo un ingeniero trabaja una canción, por ejemplo. He aprendido hasta a grabarme a mí misma, producir mi voz yo sola… He aprendido a sentirme más libre en el estudio porque, al principio, era más tímida y me daba miedo equivocarme. Con la práctica y la experiencia me he podido soltar mucho más y ahora en el proceso de crear mi disco me he soltado mucho y he aprendido mucho de mí misma, por ejemplo en cuanto a mi voz y también en cuanto a producción.

¿Cómo fue el rodaje del vídeo de ‘Goteo’? Está inspirado en ‘Mortal Kombat’…

Fue muy entretenido. Yo soy muy fan de los videojuegos, del anime, y los directores hicieron mi sueño realidad, de hacer un vídeo en ese estilo. Fue bacán ponerme esos trajes de latex, estar con el arnés, luchar…



¿Qué otros videojuegos te han gustado?

Cuando era chica jugaba a ese tipo de juegos: ‘Street Fighter’, ‘Mortal Kombat’… No era buena en realidad, pero siempre jugaba a juegos en esa línea.

¿Cómo surge tu colaboración con C. Tangana, que ha sido un gran éxito en España?

Mi disquera me mostró la canción y me dijo que C. Tangana quería trabajar conmigo, y que esa era la canción que él tenía en mente para mí. Entonces solo estaba hecha su parte, un par de meses después fui al estudio y grabé yo la mía y quedo bacán.

Tu disco sale este año. ¿Sigues trabajando en él o ya está terminado?

Estamos en el proceso de terminarlo. Yo soy muy perfeccionista con todo y me estoy tomando mi tiempo con él.

¿Alguna idea de cuándo va salir? ¿En otoño?

No te puedo decir.

‘No te enamores’, ‘Fingías’, ‘Mami’… ¿Todas estas canciones que has ido sacando van a estar o tu intención es publicar un disco de material totalmente nuevo?

No te puedo decir (ríe). Si no te voy a dar muchas pistas. De momento es todo “top secret”.

¿El disco será largo o corto?

Tiene 11 canciones.

Has preferido hacer un disco corto, de todo canciones buenas.

Exacto. He querido hacer lo que yo consumo. Solo voy a escuchar un disco muy largo si el artista que lo ha hecho me gusta mucho, pero cuando escucho a un artista por primera vez, prefiero escuchar un disco que tenga lo normal, unas 11 o 12 canciones. Pero también es porque el 11 es mi número favorito…

¿Y eso?

Mi cumpleaños es el 11 de noviembre y, durante toda mi vida, el número 11 ha sido muy especial para mí. Es mi número de la suerte.

Maluma sacó hace poco un disco llamado ’11:11′, supongo que lo tienes en cuenta.

Sí, obvio.

“Mi canción con Diplo no va a estar en el disco”

¿Estás cuidando mucho la secuencia? ¿Es algo que te importa?

Cuando lo hacía no tenía eso en mente, pero una vez he ido escuchando el disco todo fluye muy bien, es algo que ha ido naciendo solo.

Portada, vídeos… ¿todo esto ya se hizo antes de la cuarentena o vais a tener que hacerlo sobre la marcha?

No, no está hecho, vamos a tener que hacer todo eso durante la cuarentena. Estamos viendo cómo lo vamos a hacer.

Intentaréis hacer algo original dentro de los límites…

Vamos a hacer algo muy creativo y va a ser precioso y les va a encantar.

¿Qué hay de la colaboración con Diplo? ¿Eso era verdad?

Sí, trabajé con Diplo. Esa canción no va a estar en el disco, pero seguro que pronto la van a poder escuchar.

Tus canciones canciones son muy elegantes y atmosféricas. ¿Consideras este sonido tu marca? ¿Crees que ocupas un nicho que no está tan explotado en el reggaetón?

Me gusta que tengo mi propio toque en la música urbana, y que haya diferentes “subgenres” dentro de una sola canción… Está el R&B, Rosalía con el flamenco… Muchas personas hoy en día mezclan música urbana con su propio folclore. Todos tienen su propio color y yo tengo el mío.

Tienes 20 años. Cuando yo escuchaba reggaetón en el instituto, canciones como ‘Gasolina’, no recuerdo que tuvieran producciones muy buenas. Sonaba todo como mal. Me da la sensación de que, tras el éxito de J Balvin, Bad Bunny, etc. las producciones de reggaetón se han vuelto más sofisticadas. ¿Tienes la misma sensación?

Yo pienso que el reggaetón de antes era más para vacilar, era más de sentir la música. Eso era superbacán también y a mí me encanta. Pero ahora se trata más del contenido, la letra, de hacer estilos diferentes y experimentar. En ese tiempo el reggaetón era lo que más pegaba, y se quedaba todo en esa línea. Pero yo estoy muy agradecida de que el reggaetón exista porque, si no, no sé qué haríamos.



Has dicho que no te quieres encasillar, pero de momento todos sus singles sí tienen un sonido parecido, al margen de ‘Don’t Talk About Me’. No sé si en tu disco habrá otros estilos más marcados en otras direcciones.

Hmmm… Tengo muchos estilos diferentes en el disco, son estilos que nadie ha escuchado de mí hasta ahora. Va a ser muy interesante.

¿Te interesan las listas de éxito? ¿Sueles mirar números?

Yo me quedo feliz con lo que piensan mis fanáticos, eso para mí es lo más importante. Si me preocupara de eso mi música sería diferente. Una persona a la que preocupa el éxito hace música para gustar a todos y yo hago música para quien quiera escucharla. No estoy pendiente de eso nunca.

“Me gustaría cantar en el Madison Square Garden”

Algunos artistas tienen muy claro desde el principio que quieren dominar el mundo. ¿Tú también o te lo tomas con más calma?

Hay muchos lugares a los que me gustaría ir y en los que me gustaría cantar y espero cumplirlo. Me gustaría cantar en el Madison Square Garden, el Viña del Mar…

Dices que te gustaría cantar en el Madison. ¿En tu disco habrá instrumentos en directo o es todo producción?

Sobre todo hemos grabado con guitarra pero el disco es todo producción. La producción es algo que sobresale en el disco. He trabajado con productores de distintos lugares del mundo.

Será un disco, digamos, de sonido global.

Sí.

¿En qué sentidos has explorado tu voz?

He podido explorar mi lado más R&B. Mis canciones siempre tienen ese toque y en el disco me he dado más a ese lado.

¿Has experimentado con la duración de las canciones o eres más de hacer temas de 3 o 4 minutos?

Siempre he hecho lo que me ha apetecido en el momento, pero nunca me ha dado por hacer una canción más larga de lo que ya es. A veces, si me gusta una canción si me he preguntado si debería hacerla más larga o no, pero con la música yo tengo un “short attention span” y no creo que pudiera disfrutar toda una canción entera de 6 minutos. Quizá solo partes.

Eres fan de Bad Bunny. ¿Has escuchado sus últimos trabajos? Está arrasando…

No he escuchado sus últimos discos. Como soy yo, escucho música por fases, a veces escucho pura música latina y otras solo música en inglés, y llevo en esta segunda fase como un año (ríe)… Así que me he perdido un par de cosas.

¿Qué música te ha interesado últimamente?

He escuchado mucho R&B: Kehlani, Jhene Aikó, cosas viejas… los “classic hits” del hip-hop…

Billie Eilish te sigue en Instagram. ¿Qué te parece su música?

Me encanta su música, tiene una voz preciosa y me gusta mucho su estilo. Ha hecho un estilo alternativo supercomercial sin tener que hacerse comercial.

Al final vamos a tener que esperar para verte en directo, ya que Primavera Sound pasa al año que viene. ¿Cómo era tu show? ¿Qué vamos a poder ver en el futuro?

Preparaba un show con mucho arte en cuanto a visuales, baile, ropa, música en vivo… Estaba muy entusiasmada por estar ahí pero vamos a tener que esperar.