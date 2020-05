Paloma Mami confirma su gran potencial con ‘Goteo’, co-escrita por Rosalía y producida por El Guincho

En el ámbito del pop urbano latinoamericano, pocas artistas surgidas en los últimos tiempos han demostrado un equilibrio de potencial comercial y creativo similar al de Paloma Mami. Esta chilena criada en Nueva York emergía a finales de 2018 con ‘Not Steady’ y ‘No te enamores’, que nos convencían para señalarla como una de las probables revelaciones del año 2019 en lengua hispana. Meses después no nos decepcionaba con la estupenda ‘Fingías‘ –que tuvo un hueco en nuestra lista de mejores canciones de 2019–, y confirmaba su magnetismo con un dueto con C. Tangana, ‘No te debí besar‘.

Hoy, varios meses después de que lanzara ‘Mami‘ –single que parece que dará título al álbum debut en el que ya trabaja–, regresa con otro tema que viene a confirmar su personalidad y particular visión del pop post-reggaeton. Se trata de ‘Goteo’, un tema poco ortodoxo dentro de los cánones del género que domina las listas en América Latina y España. La canción comienza con una rítmica algo atípica, en 3×4, y se desarrolla entre la potencia y la sutileza, con esas “gotas” que virtualmente se van derramando en nuestros oídos.

No tiene una estructura fácil, con un estribillo que saca partido al gancho melódico principal mientras Paloma lanza esos “yo goteo”, aunque su melodía, especialmente su pre-coro, es estupenda. La combinación de elementos acaba siendo irresistible. Detrás de ‘Goteo’, nada casualmente si tenemos en cuenta temas como ‘Con altura‘, ‘Aute Cuture‘ o ‘Yo x ti tú x mí‘, está el tándem compositivo formado por Rosalía y El Guincho, que además firma la producción de la canción. Y está a la altura su espectacular vídeo oficial, que sitúa a Paloma Mami como una luchadora de videojuego al estilo ‘Mortal Kombat’, resultando vencedora en cada combate y dando sentido a frases como “Me ves al entrar, soy mucho pa’ ti”, que sin imágenes podrían tener una connotación sexual.

Paloma Mami estaba confirmada en el cartel que anunciaba meses atrás Primavera Sound. Tras reubicarse a finales del mes de agosto, queda por saber si la chilena podrá seguir en el line-up, y si presentará para entonces ese primer disco que se augura jugoso.



Lo mejor del mes: