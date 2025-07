Isabel LaRosa / Raven

En la portada de su debut, Isabel LaRosa aparece semidesnuda junto a un cuervo. Quizá no lo hayas adivinado, así de primeras, pero es una referencia al famoso libro de Edgar Allen Poe, que se llama como este disco, ‘Raven’. Y además se manifiesta de aquella manera en la mejor canción de su álbum, ‘Cry for You‘: «te crees que eres un superpoeta, y odio decirlo pero no eres tan profundo / no finjas que eres un artista torturado, todo lo que hiciste fue torturarme a mí».

El sonido de Isabel LaRosa te transporta a algún lugar en penumbra, como los que tanto gustan a Melanie Martinez, a quien recuerda mucho ‘Girl of Your Dreams’. Como Billie Eilish, Isabel escribe junto a su hermano (Thomas LaRosa), y aunque la artista no niega tal influencia, prefiere citar como referentes series de televisión que distan mucho de ser la alegría de la huerta: ‘True Detective’ y ‘Euphoria’.

Sus amoríos son protagonistas de las letras de Isabel LaRosa, a veces con un punto tan trágico como el de ‘Destroy Myself for You’, y tan vengativo como el de ‘Hope It Hurts’: «espero que pienses en mis labios cuando la beses. Y que te duela». Eso sí, en el paso de niña a mujer que pretende ser este disco, la muerte de un tío ocupa la acústica ‘See You Again’, y el dolor causado por la venta de la casa familiar de toda la vida es el protagonista de ‘Home’.

Estas dos canciones sirven también para dar cuenta de la versatilidad de ‘Raven’: ‘See You Again’ podría ser una melodía de Lana del Rey, quien también parece una influencia en ‘Muse’, al menos hasta que esta se entrega a un solo de guitarra eléctrica. Y ‘Home’ es ni más ni menos que un drum&bass.

Isabel LaRosa tiene una voz suave y frágil, que en las producciones electro como ‘Pretty Boy’ incluso conecta con proyectos tan indies como Reyko o Black Box Recorder. Pero lo que termina de dar un punto de originalidad a su álbum es curiosamente, su minúscula vena reggaeton, la cual no se ciñe ni mucho menos al verso en español de ‘Favorite’.

Nacida en Maryland hace casi 21 años, LaRosa tiene ascendencia cubana, y quizá por ello no solo Timbaland parece su referencia (‘Good Girl’) sino también los ritmos latinos. Sin llegar a perrear, temas como ‘Famous’ insertan algo de color en un disco que de lo contrario habría abusado demasiado de sus influencias «claroscuras».

Isabel LaRosa actúa el 10 de noviembre en La Riviera, Madrid.