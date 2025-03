Isabel LaRosa es una chica buena herida en ‘Cry for You’

Isabel LaRosa es una de las superestrellas del streaming actuales. ¿No te suena? Su single viral, ‘I’m Yours’, suma 500 millones de streamings en Spotify. Otros singles de LaRosa, como ‘older’ o ‘favorite’, acumulan igualmente cifras vertiginosas. En 2025, la promesa de Isabel LaRosa ha de confirmarse con el lanzamiento de su primer disco, ‘Raven’, en abril.

Isabel LaRosa es nacida en 2004 y canta en spanglish porque es cubana por parte de madre y estadounidense por parte de padre. Su música se afilia a los sintetizadores darks y ochenteros, mientras su voz se caracteriza por su registro susurrado. ‘favorite’, uno de los singles que presentan ‘Raven’, suena como si BANKS se hiciera pasar por Kali Uchis, o algo así.

El estilo darkwave popularizado en el último año por Artemas está presente en otro de los sencillos de presentación de ‘Raven’, ‘Pretty Boy’. Curiosamente, tanto Artemas como Isabel LaRosa publican single este viernes: ambos están disponibles en la playlist Ready for the Weekend.

‘Cry for You’, el single de LaRosa que se lanza hoy, habla del recuerdo de una relación sentimental que ha quedado «rota en pedazos». Tanto música como letra de ‘Cry for You’ construyen un escenario de absoluta desolación y desamparo: la «casa está vacía»; la «buena chica» que creyó en el amor está «destrozada y herida», ahora su corazón es gélido. Canta, haciendo un juego de palabras en inglés, «It sounds like I’m heartless, I’m just using my heart less».

La composición de ‘Cry for You’ es cambiante, pasando del synthwave a la guitarra acústica y de vuelta al principio. Es como si apuntara lo mismo a The Weeknd que a Lana Del Rey. Y también a Sabrina Carpenter y Taylor Swift en la estrofa de ‘Cry for You’ que utiliza el humor para quitar un poco de hierro al asunto: «You think you’re such a poеt, darlin’ / I hate to say it, but you’re not that deep / Don’t pretend you’re such a tortured artist / All you ever did was torture me», sentencia Isabel LaRosa. Otro himno dedicado a los «Leonard Cohens» de la vida.