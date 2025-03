En un mundo ideal FKA twigs coparía las listas de éxitos, The Weeknd haría discos más arriesgados y Jamie Woon volvería a sacar álbumes. Y otra estrella de la generación 2013-2014, BANKS, gozaría de mayor repercusión. Su sonido ha influido a grandes estrellas de nuestra época como Billie Eilish o Halsey, pero ella sigue ocupando un plano muy discreto. Cada uno de sus discos ha generado menos interés que el anterior.

Esto puede deberse a que las canciones de Jillian Banks han podido ser también discretas, en contraste con el potente estilo de las producciones. Sin embargo, ‘Off with Her Head’, el quinto álbum de BANKS, equilibra ambas facetas. En algunos casos, el disco presenta el tipo de pop y R&B moderno y arriesgado que esperamos de nuestras estrellas. Ella, además, puede presumir de mantenerse fiel a sí misma.

- Publicidad -

Para BANKS, ‘Off with Her Head’ expresa un mensaje positivo, al contrario de lo que el título sugiere. La expresión «que le corten la cabeza», para Jillian, significa «desprenderse de las voces negativas de tu cabeza, dejar el pasado atrás y hacer las paces con el momento de tu vida en el que te encuentras».

Aunque BANKS dice que en ‘Off with Her Head’ hay una «ligereza» y una «alegría» que no aparecía en álbumes anteriores, lo mejor del disco es que toma riesgos y profundiza en ellos. Por ejemplo, la producción de ‘Delulu’ suena tan cavernosa como de costumbre y los sintetizadores de ‘Direction’ están haciendo la boca agua a Billie Eilish en este momento.

- Publicidad -

BANKS entra en materia amorosa en ‘Off with Her Head’ y su punto de vista es tan oscuro como siempre. Enmarcan el álbum sendas referencias a la «guillotina», en el excelente R&B-pop de ‘Love is Kind’, que tiene a Sam Smith volade ahora mismo, describe una relación «emocionalmente abusiva» y en ‘Delulu’ cuenta que su terapeuta la ha «dejado» porque se ha hartado de que le cuente las mismas historias una y otra vez. En la delicada prom-ballad ‘Stay’ su desesperación se hace patente: «Me siento tan, tan sola».

La faceta macarra de ‘Off with Her Head’ la lleva al siguiente nivel el hip-house de ‘I Hate Your Ex-Girlfriend’, que contiene la frase «que alguien ayude a esa cara de básica». La canción es imprevisible en sus cambios de beat y recovecos y no puede decir que la colaboración de Doechii sea lo mejor que tiene que ofrecer. BANKS se anota una colaboración muy temprana con la próxima superestrella del rap, pero a Doechii aún le falta la garra de la otra Banks que mola.

Por desgracia, algunas pistas de ‘Off with Her Head’ suenan a medio cocer o parecen escritas rápido. ‘Guillotine’ y ‘River’ son dos de las mejores canciones del disco, pero BANKS no se ha molestado en escribirles un minuto adicional. ‘Make It Up’ tiene gracia por colocar a Sampha en un contexto que no da ganas de dormirse en las esquinas, pero la espectacular producción no viene acompañada de una canción igual de asombrosa. La pista titular no es la mejor balada escrita por la autora de ‘Goddess‘ (2014).

Pero ‘Off with Her Head’ sí incluye varios aciertos en su tramo medio, como la rítmica ‘Move’ con Yseult o, sobre todo, ‘Best Friends’, una balada oscura y tétrica que es 100% BANKS en el mejor de los sentidos. Las cuerdas y pianos de ‘Meddle of the Mold’ aportan una cara diferente de BANKS y un necesario contraste con el festín de sintetizadores y beats del álbum. Una cara que redondea el concepto de ‘Off with Her Head’ inspirado en la era victoriana y que no necesitaba su requiebro trap en absoluto.