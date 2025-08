Debby Friday / The Starrr of The Queen of Life

Tanta visión de futuro proyectaba la canadiense-nigeriana Debby Friday en su álbum debut, ‘Good Luck‘, que en 2023 el disco ganó el Polaris Music Prize, el prestigioso Grammy canadiense, imponiéndose a ‘Blue Rev‘ de Alvvays, entre otros. Parecía que alguien por fin entendía a qué debía sonar el pop de su tiempo: ‘So Hard to Tell’ fue una de las mejores canciones de aquel año.

Tras una intensa gira que le provocó varios problemas de salud, entre ellos la pérdida temporal de su voz, Friday vuelve con un segundo disco que es más pop, pero menos innovador, aunque aún incluye momentos que apuntan al futuro.

‘The Starrr Of The Queen Of Life’ es una carta de amor al club en la época post-‘Brat‘, pero no es en absoluto un ejercicio de oportunismo. Algunas de las pistas más inmediatas del álbum, como ‘1/17’ -que conmemora el primer aniversario de Debby y su pareja- o la directa ‘All I Wanna Do is Party’ se valen de sintetizadores trance e hyperpop, pero ‘Bet on Me’ no se conforma con reciclar los ritmos drum ‘n bass de moda sino que los fusiona con beats de gqom sudafricano.

Otros cortes apuntan al tecno de Detroit, como ‘In the Club’, una colaboración con el trío de ghettotech HiTech que puede estar avanzándose a lo que viene; y otros, como el post-punk de ‘Darker the Better’, suenan menos interesados en el futuro. Sin embargo, en el álbum prevalece una energía calma y ligera porque Debby se reconoce más feliz ahora que cuando inventó el «bitchpunk», y porque ha tenido que recurrir al falsete más que antes debido a sus problemas vocales.

El resultado es un trabajo menos salvaje y abrasivo que el anterior, pero también más accesible porque Friday se ha inspirado en el pop de Beyoncé, Lady Gaga y Britney Spears para escribir mejores canciones. Dentro de estas coordenadas conviven el banger industrial de ‘Lipsync’, el afrobeat de ‘Higher’, el lamento vocoderizado de ‘Leave’ o el grime de ‘Arcadia’, que suena a ese Benga que cedió un beat a Azealia Banks hace años.

Dice Debby Friday que el título de ‘The Starrr Of The Queen Of Life’ responde a su deseo de actuar «como un espejo» para su público: «Quiero que la gente se vea reflejada en la música, sin importar su idioma o procedencia. Si yo soy una estrella, tú también lo eres». Si su intención con «Queen of Life» es acercarse a ser una figura pop, sin duda lo consigue.