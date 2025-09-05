Laufey / A Matter of Time

La islandesa Laufey se ha hecho tan grande ya que su tercer disco contiene una carta a su país, en la que le pide a sus paisanos, en su lengua materna, que no la olviden. La balada ‘Forget-Me-Not’, de tintes clásicos, es una de las grabaciones de ‘A Matter of Time’ que se beneficia de la disponibilidad de los más de 70 músicos que han participado en este álbum. Sólo en esta pista hay acreditados 18 violinistas.

Las cosas cambiaron para Laufey Lín Bing Jónsdóttir cuando ‘From the Start‘, el single principal de su segundo álbum, empezó a funcionar en TikTok. Era una canción maravillosa, con un vídeo bastante gracioso, y unos arreglos que se inspiraban en el jazz. Su disco favorito de todos los tiempos es ‘Chet Baker Sings: It Could Happen to You’ (1958).

En este nuevo álbum, el primer sencillo, ‘Lover Girl‘, está escrito a imagen y semejanza de ‘From the Start’. Y vuelve a tener un punto bossa nova que después refuerza ‘Mr Eclectic’, porque otro álbum que le encanta es ‘Getz/Gilberto’. ‘Mr Eclectic’ es una de las canciones que trata de evitar que este sea un disco marcado por el desamor, como manda el género en su faceta más pop. Laufey carga contra un ser «bastante patético» al que bautiza como «Mister Eclectic Allan Poe» en referencia al escritor: «me hablas de un compositor muerto, estás siendo condescendiente».

Otra canción que se sale de la dinámica romántica, y una de las más llamativas, es ‘Snow White’, muy dura con su crítica a la dependencia del físico que sufren las mujeres. «No creo que sea guapa, no ha lugar el debate, la mejor moneda de una mujer es su cuerpo, no su cabeza», protesta con su característica voz en una de sus interpretaciones vocales más emocionantes, hablando también de las «mentiras» que nos cuenta un espejo. Insiste: «El mundo es un lugar enfermo, al menos para una mujer».

Musicalmente, el disco te convencerá de que la Navidad se acerca aunque a 30º no te lo creas, y para muestra los primeros segundos de ‘Carousel’. El interludio llamado ‘Cuckoo Ballet’ recuerda a los hermanos Gershwin y a las viejas bandas sonoras de Disney, todo ello sin que el disco olvide su tono ligero. Cuando, nada más empezar con ‘Clockwork’, Laufey se pregunta quién le habrá mandado salir con un amigo, está evocando más las comedias de enredo de los años 60 que los dramas.

Algo estándar en ciertas pistas, Laufey hace bien en explorar otros registros más próximos al pop-rock (‘A Cautionary Tale’, hecha con Aaron Dessner, podría ser un tema de Coldplay) o al country (‘Clean Air’) para que ‘A Matter of Time’ no se lance a los peligrosos brazos de la música de fondo. ‘Too Little, Too Late’, que ha escrito desde la perspectiva de un hombre («no recuerdo las cosas que he hecho mal, las promesas que he roto, la fragilidad de una canción»), y ‘Tough Luck’ han trabajado muy bien sus desarrollos. En ‘Sabotage’, el productor Spencer Stewart explica que decidieron pervertir el chelo y también otros arreglos, a medida que Laufey lanza preguntas, tiene pensamientos intrusivos o «empieza a perder la cabeza». Ojalá más de esa película en el futuro.