‘Lover Girl’ es la samba veraniega de Laufey

Laufey, la superestrella del jazz a la que conocimos por su éxito ‘From the Start‘, publica nuevo disco el 22 de agosto, ‘A Matter of Time’. Aaron Dessner de The National ha co-producido junto a Spencer Stewart este tercer trabajo de la cantante islandesa, que se ha presentado con un single de aires pop-rock y jazz, ‘Tough Luck’, y después con un segundo tan pizpireto como ‘Lover Girl’, que elegimos como Canción Del Día.

‘Lover Girl’ puede ser la producción más veraniega de Laufey, tanto que sus ufanos arreglos y ritmos se inspiran en el cocktail jazz y la bossa nova de los 60. Las cuerdas tocadas en pizzicato recuerdan a la mítica ‘Holiday for Strings‘ (1942) de David Rose; la alegre samba de las percusiones, a Carlos Jobim. En el mundo ‘Lover Girl’ el cielo es azul y la vida es bella.

- Publicidad -

Y el amor está en el aire. ‘Lover Girl’ es una canción que destila puro enamoramiento, retratando cómo el amor nos hace perder el control. «La chica independiente en mí ya no está por ninguna parte», confiesa Laufey. «Qué vergüenza que no pueda esperar otro día más sin verte», admite, mientras compara su estado con una «fiebre irremediable» que le provoca incluso «alucinaciones». ‘Lover Girl’ es puro «agua de beber» para este colocón de amor.