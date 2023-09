Laufey recibe la flecha de Cupido en la bossa ‘From the Start’

Entre la locura de lanzamientos del pasado viernes, también hay que hablar del nuevo disco de Laufey (se pronuncia «lāy-vāy»). La que ha terminado convirtiéndose en una de las artistas de jazz más escuchadas del mundo, a la que se presume haber llevado este género a TikTok, llega a su segundo álbum. Se llama ‘Bewitched’.

De ascendencia medio china, medio islandesa, Laufey se ha criado entre Reykjavík y Washington DC, con visitas anuales a Pekín. Los discos de Ella Fitzgerald que poseía su padre hicieron mella en su educación y pronto aprendió a tocar el violonchelo y el piano. Participó en The Voice Iceland cuanto tenía 15 años, llegando a semifinales. Actualmente, vive en Los Ángeles y ha conquistado en cierta medida al público americano, tras haberse colado en listas islandesas con su debut largo ‘Everything I Know About Love’ (2022). Este sucedía al EP ‘Typical of Me’ (2021), donde aparecía su primer single ‘Street by Street’ y el pequeño hit ‘Like the Movies’.

A «música de película» es que suenan sus producciones clásicas, si bien como música, indica que «su objetivo es traer el jazz y la música clásica a la gente de su generación a través de una ruta más accesible». La bossa nova también ha estado en su radar, lo que en el disco anterior se notaba en temas como ‘Falling Behind’ («la bossa nova en mi habitación» era una de sus frases), y ahora impregna el que está siendo su gran éxito de breakthrough.

‘From the Start’, nuestra «Canción del Día» para este lunes, es un triunfo desde su sencillez. Laufey habla de un amor a primera vista con encantadora candidez. Nos cuenta que recibe la flecha de Cupido cada vez que habla con él. Y eso es exactamente lo mismo que representa en su divertido vídeo, inspirado en la estética pop de los años 60. ‘Desayuno con diamantes’ y cosas así.

El piano que entra en la segunda estrofa es una maravilla, como también lo son los pequeños elementos con que Laufey ha tratado de construir una producción contemporánea. Por un lado, indica que el «scat break», es decir, un verso en el que solo entona «daba-dabas», está inspirado en Fitzgerald, y es un shock para las generaciones acostumbradas al pop actual. Por otro, ha querido introducir frases informales como ese “»she’s so perfect», blah, blah, blah» con el que quiere reconocer sus celos hacia otras mujeres, con un lenguaje de hoy.

Es este ‘From the Start’ el momento más bailable y disrutable de un álbum tranquilo, que se puede vender muy bien esta Navidad, sobre todo si esas decenas de miles de jóvenes que la están descubriendo interpretan por alguna razón que este CD puede ser un gran regalo para sus padres.

Laufey se ha embarcado en una gira de más de dos meses por Estados Unidos, con decenas de conciertos con el cartel de “sold out” colgado. En febrero y marzo estará en Europa, sin parada en España. Os dejamos con las fechas, por si alguna os cae cerca o de viaje.

February 10, 2024—Dublin, IE—The Academy

February 12, 2024—Glasgow, UK—St. Luke’s

February 14, 2024—Manchester, UK—Albert Hall

February 15, 2024—London, UK—EartH (Theatre)

February 16, 2024—London, UK—EartH (Theatre)

February 17, 2024—London, UK—EartH (Theatre)

February 20, 2024—Paris, FR—Le Trabendo

February 21, 2024—Brussels, BE—La Madeleine

February 23, 2024—Hamburg, DE—Grosse Freiheit 36

February 26, 2024—Copenhagen, DK—Vega

February 27, 2024—Berlin, DE—Astra Kulturhaus

February 29, 2024—Milan, IT—Magazzini Generali

March 3, 2024—Lausanne, CH—Les Docks

March 5, 2024—Cologne, DE—Carlswerk Victoria

March 6, 2024—Amsterdam, NL—Melkweg

March 9, 2024—Reykjavik, IS—Eldborg Harpa





