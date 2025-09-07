Nova Twins / Parasites & Butterflies

La mezcla de metal, pop y algo de rap continúa identificando el sonido del dúo británico Nova Twins en su tercer disco. La principal diferencia es que Amy Love y Georgia South entienden ‘Parasites & Butterflies’ como un trabajo más «humano» y lleno de contrastes que el anterior. Donde ‘Supernova‘ presentaba a alguien «superior» en un momento en el que necesitaban mostrarse así, en este han querido introducir más claroscuros, hablar de «la luz y de la sombra», de «bailar y de llorar».

‘N.O.V.A.’ es una autoafirmación del nombre de la banda que ni un «girl group» y el disco está lleno de canciones desafiantes, que se acercan a lo político. ‘Piranha’ encierra toda esa tensión por el «miedo que da el mundo en que vivimos». Su escenario de «rebeldes y soldados», tan Muse (a quienes han teloneado), esconde también una reivindicación de los derechos de las mujeres trans en Reino Unido, tras haber recibido un enorme varapalo. «¿A quién ha disparado el sheriff en mitad de la noche?», se preguntan desconfiando del sistema.

- Publicidad -

Entre las canciones vulnerables, ‘Monsters’, que habla sobre cómo podemos ser el principal enemigo de nosotrxs mismxs, y muy especialemente ‘Hummingbird’, inspirada en la muerte de la madre y la abuela de Amy. Es una de las canciones más downtempo, y una de las que cuenta con un coro ligeramente operístico. También hay guiños en ‘Black Roses’ y en ‘Soprano’, que habla sobre sororidad, es más rapera y de las que más evidencian que el productor Rich Costey ha trabajado antes con Charli XCX (mezcló parte del debut de esta).

El drum&bass posee la estupenda ‘Drip’, suponemos que uno de los singles en ciernes, y también ‘Sandman’, esta enfilando una segunda mitad que resulta algo repetitiva y menos inspirada. La letra sobre internet y el exceso de juicio que encontramos en las redes sociales es lo mejor de ‘Parallel Universe’; y ‘Hurricane’ suena algo a pastiche. A esas alturas del disco, Nova Twins ya solo pueden sonar innovadoras si lo tuyo es leer Kerrang, no tanto si antes te gustaban The Prodigy o incluso t.A.t.U.

- Publicidad -

Es cuando las voces suenan a pop chicle, y la música nos dice lo contrario, cuando Nova Twins dan en la diana de verdad. El single ‘Glory’ tiene un algo a ‘Toxic’ de Britney Spears -no acreditado- solo que llevándolo a otro lugar. Es el mismo efecto que encontramos en ‘Drip’ o en ‘Soprano’: la sensación de que estar escuchando a alguien muy inocente e ingenuo, pero que no lo es en absoluto.

Nova Twins actúan el 3 de octubre en Barcelona y el 4 de octubre en Madrid. Detalles, aquí.