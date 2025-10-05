La «película» de Taylor Swift es una estafa

Tengo mis dudas de que los conciertos proyectados en cine funcionen. Alguno he disfrutado, pero la magia de escuchar tus canciones favoritas en vivo, de comprobar que tu artista preferido es de carne y hueso, de compartir con tus seres queridos ese momento mientras te olvidas de tu trabajo y de tus problemas, se pierde por completo en una fría sala en la que tienes que guardar silencio. Simplemente, no es lo mismo.

Si los conciertos no me funcionan, qué decir de proyectar un videoclip. O qué decir de proyectar «lyric videos», que es lo que Taylor Swift ha hecho este fin de semana en cines de todo el mundo.

- Publicidad -

‘The Official Release Party of a Showgirl’ se exhibe en salas solo entre el viernes 3 de octubre y hoy domingo 5 de octubre. La razón es que el boca a oreja no puede beneficiarle de ninguna forma. Es imposible que sobreviva una segunda semana. Lo que contiene esta «película» -las comillas se deben a que es muy duro considerarla como tal- es un videoclip de 4 minutos (el de ‘The Fate of Ophelia’, dirigido por ella misma), un tortuoso «así se hizo» sin ningún interés, 11 «lyric videos» para las canciones restantes de ‘The Life of a Showgirl’ y un pequeño comentario de Taylor sobre cada una de sus nuevas composiciones.

Hay «lyric videos» creativos y Taylor Swift, que tiene números estratosféricos a nivel mundial, podría haber utilizado su posición de privilegio para hacer arte con ellos. Pero lo que nos encontramos son bucles de muy pocos segundos de la artista haciendo cucamonas, reproducidos durante interminables minutos y minutos. ‘Elizabeth Taylor’ utiliza imágenes del vídeo de ‘The Fate of Ophelia’. Cuando llega lo de ‘Opalite’ no te puedes creer que los cines Ideal estén proyectando otro bucle de la artista sin repartir hachís o marihuana. Presumía a Yelmo algún tipo de criterio de selección.

- Publicidad -

Había mil maneras de hacer esta película sobre ‘The Life of a Showgirl’ interesante. Una entrevista con Taylor sobre cómo se ha sentido en su gira, cuán feliz ha sido llenando los mayores estadios de su vida, cuándo ha flaqueado o ha notado que las fuerzas le fallaban, qué día se sintió mal y no se vio capaz de aguantar 3 horas y media sobre el escenario y aun así lo hizo. Lo bonito que ha sido encontrar el amor definitivo. O lo que opina de Donald Trump. Eso es lo que esperaba encontrarme en el cine, en lugar de un videoclip que a alguien se le ocurrió rentabilizar fuera de Youtube -suponemos que lo subirá mañana- de manera muy mezquina.

Las presentaciones de cada canción son, por descarte, lo mejor de este documento, con especial mención a ‘Actually Romantic’, la composición que ha hecho sobre Charli XCX. En esta vida no vale con ser la número 1, aplastando las cifras de los demás. Necesitas también la aprobación de alguien que se autodenomina «brat», es decir, «niñata». Swift introduce la canción como «una carta de amor a alguien que te odia», porque no se puede creer que alguien le haya dedicado tantísimo tiempo si no la aguantaba.

Se oyen risillas en la sala sobre este «diss track». Pero también hay uno que ronca, tres butacas a mi derecha. Ha de ser el novio de una «swiftie». Ella no le da ningún codazo, quizá porque está muerta de vergüenza y se siente culpable. Vergüenza, hay que tener muy poca para proyectar esto en cines, al módico precio de 14,90 euros.