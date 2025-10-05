Taylor Swift pulveriza más récords

‘The Fate of Ophelia‘ es la canción más reproducida en un solo día de la historia de Spotify. En sus primeras 24 horas ha conseguido sumar casi 31 millones de streams. ¿Cuál era la canción más reproducida hasta ahora? ‘Fortnight’, el primer single del disco anterior de Taylor Swift, había sumado 25 millones. En tercer lugar encontramos ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey, y en cuarto ‘Last Christmas’. Nuevas canciones de ‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift ocupan el 5º, 6º, 7º y 9º lugar entre las canciones más reproducidas de la historia de Spotify sin haber sido siquiera seleccionadas como single.

1.-The Fate of Ophelia — 30.987M

2.-Fornight — 25.204M

3.-All I Want For Christmas Is You — 24.863M

4.-Last Christmas — 24.556M

5.-Elizabeth Taylor — 23.974M

6.-Opalite — 23.716M

7.-Father Figure — 21.802M

8.-Rockin’ Around The Christmas Tree — 21.635M

9.-Eldest Daughter — 19.963M

10.-Easy On Me — 19.749M

Cuando el disco llevaba tan sólo 11 horas en la calle, Spotify ya comunicaba que ‘The Life of a Showgirl’ ya era el álbum más reproducido en un solo día de la historia. Eso se ha traducido en que las 12 canciones del álbum ocupan el top 12 global al completo.

Todas superan los 15 millones de streams, por lo que duplican a ‘Golden’. Como curiosidad, no ha gustado especialmente ‘Ruin the Friendship’, que ocupa el 6º lugar en la secuencia pero es solo la 10ª pista más escuchada; y tampoco ha recaído en Sabrina Carpenter el mayor éxito de este disco. Los swifties están escuchando el trabajo de Taylor al completo.

Si nos ceñimos a España, ‘The Fate of Ophelia’ es número 1, ‘Elizabeth Taylor’, número 7, y ‘Opalite’, número 9. Las 12 canciones del álbum aparecen repartidas en los 33 primeros puestos.

Además, Billboard reporta que el disco ha vendido 2,7 millones en su primer día en Estados Unidos. Hay 23 ediciones físicas del álbum, lo que incluye 12 tipos de CD, 8 tipos de vinilo, 2 cajas deluxe y una cassette. Estamos hablando obviamente del álbum más exitoso de 2025, y su reto es superar los 3,4 millones de copias que vendió en su primera semana ’25’ de Adele.