FKA twigs / EUSEXUA Afterglow

Por si el mundo había olvidado, tantos meses después, que ‘EUSEXUA‘ es uno de los mejores discos de 2025, FKA twigs culmina el año publicando una especie de secuela, ‘EUSEXUA Afterglow’, y una versión alternativa de ‘EUSEXUA’ con portada y tracklist diferentes. La estrategia es confusa, ya que, por ejemplo, el single ‘Perfectly’ se esperaba en «Afterglow», pero finalmente aparece en la reedición, donde pistas destacadas como ‘Girl Feels Good’ no figuran.

Aunque twigs ha sido clara al asegurar que ‘EUSEXUA Afterglow’ no es un deluxe, sino un disco nuevo, lo que encontramos en él es material muy posiblemente descartado de las sesiones de aquel disco o anteriores, pues se cree que la composición de ‘Wild and Alone’ o ‘Stereo Boy’ data de la época de su debut.

- Publicidad -

Lo mejor que se puede decir de ‘EUSEXUA Afterglow’ es que evidencia, más que el álbum original, la influencia de las raves underground a las que twigs asistió durante la creación del disco. Se nota en las machaconas y desorientadas producciones, que en ‘Love Crimes’ o ‘HARD’ se empapan de hard techno y breakbeat evocando una dura noche de fiesta. Sin embargo, en ‘EUSEXUA Afterglow’ las melodías suenan mucho menos elaboradas que en el disco original.

Cuando los artistas publican descartes, lo hacen con la intención de acercar a su público a su proceso creativo. En el caso de FKA twigs, esta decisión es especialmente valiosa, ya que tanto su obra como su imagen pública están meticulosamente curadas. Cada uno de sus discos ha sido una obra maestra del pop de vanguardia. Pero ‘EUSEXUA Afterglow’ suena deliberadamente crudo e improvisado.

- Publicidad -

Las producciones pueden ser tan alienígena como la de ‘Slushy’ o, en la segunda parte de ‘Sushi», incluso derivar en voguing puro y duro. «Afterglow» ya no incluye concesiones baladescas a Björk y Kate Bush, sino que se enfoca en la pista de baile, virando al Jersey club en ‘Wild and Alone’ -con PinkPantheress– o al drum n’ bass en ‘Predictable Girl’, mientras que ‘Lost All My Friends’ suena tan desesperada y ebria como imaginas.

Las bases trabajadas junto a nombres como Bapari, Manni Dee, Joy Henson o Petra Levitt -Koreless, principal productor de ‘EUSEXUA’, está ausente aquí— pueden ser tan exquisitamente locas como las de ‘Slushy’ o ‘Lost All My Friends’, pero las melodías siempre están varios peldaños por detrás de las de ‘EUSEXUA’ o sonar tan poco trabajadas como la de ‘Touch a Girl’, y los temas que más se parecen a un single, como ‘Predictable Girl’, suenan a medio cocer.

Por ello, «Afterglow» funciona mejor cuando profundiza en su carácter raro y extraño: ahí el single ‘Cheap Hotel’, con su voz de ardilla y mareados cambios de tempo, se revela como una pequeña joya. Sin embargo, a «Afterglow» pueden perjudicarle las expectativas: más que un nuevo disco, quizá se habría presentado mejor como mixtape. O como una colección de caras b.