The Hidden Cameras / Bronto

‘Bronto’ es el primer disco de The Hidden Cameras en 9 años. No más “gay church music”, parece decirnos Joel Gibb con él. Aquí lo que hay es synth-pop ochentero y noventero, inspirado en su vida en Berlín, pero grabado en Munich. Resulta sorprendente si lo comparamos con ‘Home On Native Land’ (2016), bucólico y country. No tanto si atendemos a su anterior lanzamiento: ‘Origin: Orphan Remixed’ (2024) en que revisaba su disco de 2009, ‘Orphan’, con remezclas de Hidrogenesse, Pet Shop Boys o Stuart Price. O su disco de 2014, ‘AGE’. Y es que Gibb nunca dijo no a un buen remix…

‘How Do You Love?’, la apertura, ya deja las cosas claras. Es como una versión extendida de 12” de algún oscuro single de house pop de los primeros noventa. Un pelotazo entre sosegado y amenazante, con alguna gotita de country y de New Order incluso. En ‘Undertow’ tiran incluso un poco más atrás, a Yazoo y los primeros 80: no en vano, hay una remezcla de Vince Clarke. Una pequeña maravilla nostálgica, de mágico estribillo.

- Publicidad -

Quizás el problema es que, tras tan magno inicio, el disco se pierde un poco entre sonoridades nocturnas y entretenidas, pero genéricas. Hasta que regresan los Hidden Cameras celestiales, los de los coros, épica feliz y subidones en ‘You Can Call’, lo mejor del Joel Gibb pastoral, esta vez llevado a una pista de baile de 1987.

Un tiro que destaca en mitad del disco, que vuelve a divagar, aunque destacan la desesperación algo darks, algo Depeche Mode de ‘Wie Wild’ (sin embargo, en esta entrevista, Joel apunta más a Vangelis) y la marcialidad bailable, también en “extended play”, de ‘State of’, muy Stuart Price. Y ‘Don’t Tell Me That You Love Me’ nos devuelve, otra vez, a los Hidden reseñados en ‘You Can Call’, entre trompetas sintetizadas y cantos al cielo, con coda final de ambient oscuro. Esta vez sí: church techno music.

- Publicidad -

Como disco al completo, ‘Bronto’ es un poco descompensado: parece un EP de buenos temas alargado con algo de relleno. Pero lo que sale bien, ha salido muy bien. Y es muy interesante bucear en todos los lanzamientos y remezclas que han acompañado al álbum en formato single: demuestra que, pastoral o techno, la mano con las melodías Gibb no la ha perdido. Eso sí: no esperen a bailar estos temas en directo. Lamentablemente, The Hidden Cameras han cancelado las dos fechas que tenían en España los próximos 9 y 10 de diciembre…