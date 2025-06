Martin: «Hidrogenesse me animan a hacer algo más bailado, alegre y cantado»

Martin ha empezado a presentar un disco que no verá la luz hasta 2026 con una versión de ‘Nadadora’ de Family. Un movimiento que recuerda al de artistas que han salido de Operación Triunfo y han querido desmarcarse del mainstream, principalmente Amaia, pero también Natalia Lacunza… o su pareja Juanjo Bona. Con este comparte la cercanía con la banda El Buen Hijo, aunque no exactamente su dirección artística: Martin exprimirá más bien la vía abierta con ‘El destello’, el tema colaborativo entre ambos que precisamente co-escribieron y produjeron Hidrogenesse.

Urrutia, que solo esta primavera acaba de cumplir 20 años, me atiende en las inmediaciones de las oficinas de Prisa en Madrid, acompañado de una responsable de prensa de Universal. Durante nuestra charla en una cafetería de Gran Vía, no se llega a quitar los cascos, simplemente los deja reposar en el cuello. Cuando le pregunto a qué está tan enganchado, resulta ser un futuro tema propio: la maqueta del single que piensa sacar después del verano, de momento cantada por Carlos Ballesteros de Hidrogenesse. Martin ha empezado ya a imaginarla en su voz.

¿Cómo descubriste a Family? ¿Cuál es la primera vez que los escuchaste?

Les descubrí por recomendación de unos amigos, de El Buen Hijo. Hace un año canté en el BBK Live Bereziak, e hice un bolo de versiones porque no tenía repertorio propio. En una lluvia de ideas sobre qué podía cantar parecido a lo que yo podía hacer, y que acompañara el ambiente del BBK, que es en mi casa, porque yo soy de allí, salió el grupo de Family. Los escuché, escuché todo el disco y recuerdo que ‘Nadadora’ me marcó.

O sea, que para el BBK, buscaste hacer algo un poco más underground.

Sí, algo diferente, inesperado. Que pegase con el público de allí, y también con lo que quiero contar con mi música. Quise elegir canciones no tan conocidas y darles otra voz.

¿Qué más tocaste?

‘Nada debería fallar’ de La Buena Vida. ‘Nuevo Verano’ de Amaia… Todo el rollo indie un poco veraniego, con el que me identifico bastante para mi música. Creo que fue una buena selección, la verdad.

¿No tenías un padre, una madre, un tío, el típico primo indie que conociera a Family y La Buena Vida?

Mi tío Alberto, hermano de mi aita, sí que escucha más indie de toda la vida, más underground, pop sobre todo, y sí, sí lo tenía ubicado.

- Publicidad -

Es que había una cosa que se llamaba Donosti Sound. Con cosas más raras tipo Le Mans.

El Donosti Sound y Le Mans, claro.

¿El disco de Family te gustó entero? ¿Qué te sugirió? Porque en su momento se decía que era muy naíf, pero muy bonito. Está grabado con muy pocos medios.

Pues eso: como una sencillez, pero a la vez algo tan bonito y tan fresco… Que solo tengan un único álbum también es algo especial, ¿no? Como que todo está encapsulado en esas canciones, no sé si eran 12, 13, 14… Lo vi perfecto para versionar. Recuerdo que Hidrogenesse lo primero que decían era: «Uy, versionar esto es tocar algo muy delicado». Pero yo sí que lo veía claro, porque funcionó en directo, a la gente le gustó mucho la versión, y confiaba en que podía darle un toque nuevo.

¿Qué toque nuevo?

Pues mi voz, por ejemplo, la de Javier Aramburu es mucho más grave. ‘Nadadora’ yo la canto una octava por encima, con la voz más aguda. Eso ya es un cambio. Y, bueno, pues también supongo que soy más joven y también es como un toque fresco.

Tú sabes que hay un mito con ese grupo porque solo sacaron un disco, y no va a salir nada más. ¿Te imaginas tú hacer un mito así, en plan «solo sacó un disco»?

Pues podría ser, podría ser… no sé lo que me deparará el futuro.

¿Tienes la sensación de que tus fans han conocido a Family a través de ti?

Sí, sí, mucho. La tuve el año pasado ya cuando la canté en directo. Porque tampoco es de las más conocidas de Family. Es verdad que la gente que me sigue la ha visto como muy nueva. Por eso también quería subirla a plataformas, porque no es tan conocida ni tan mainstream. Y a la gente le encanta, la verdad.

¿Tú sabes que Genís tuvo una polémica con una versión de Family con su otro grupo, Astrud, cuando grabaron ‘El bello verano’? ¿Te la han contado?

¿Puede ser algo de ‘Hidroboy’?

No. Cuando hicieron ‘El bello verano’ para un homenaje a Family, le metieron una melodía de la ‘Pantera Rosa’ y presentaron una versión en directo para el CD de Rockdelux. Y se lio.

Esto no me lo han contado. Me contaron otra historia, que hicieron un homenaje a Javier Aramburu, con un tema que se llama ‘Hidroboy’, en el que hablan de un chico que está siempre en bañador en la piscina, y creo recordar que hablan de Javier Aramburu como en homenaje por ‘Nadadora’, pero no me acuerdo bien de la historia.

[NdE: Hidrogenesse puntualizan que cuando escribieron ‘Hidroboy’ no conocían a Aramburu, pero que la entienden como una reacción a ‘Nadadora’: «es una especie de versión festiva y gay de ‘Nadadora’. Se la enseñamos a Martin para que se riese»]

Además de ‘Nadadora’ tienes un tema llamado ‘Rompeolas’. Vas mucho al agua.

Sí, voy mucho a la naturaleza. ‘El destello’ también tiene algo muy natural. Al final, siendo yo de Euskadi, de Bilbao, he tenido el mar muy presente y me ha inspirado mucho siempre. La libertad del mar, que es algo simple, pero bueno. También es un tema muy concreto: una nadadora de piscina. Y quería darle otro sentido y cantarlo en el bosque, como corriendo por las rocas, llevarlo a un entorno más natural. En una piscina llena de gente habría tenido otro tono.



¿Qué tal trabajar con Hidrogenesse? No me digas que «muy guay». Profundízame un poco. ¿Cuál es la dinámica? Me la imagino muy distinta a Operación Triunfo, que estaba más centrada en tu voz.

¡Sí que voy a decir que es «muy guay»! Es un honor para mí que estén ahora produciendo el disco y que estén tan involucrados desde que grabé ‘El destello’ con ellos. Hay una conexión ahí. Me decían que mi voz les parecía muy particular, que querían trabajarla más. Claro, su sonido es súper especial, súper diferenciador. Ellos es verdad que son mucho de producción, de los sintetizadores analógicos que tienen en su casa, con los que hacen ellos el sonido desde cero con las ruletitas… y se nota en las demos que me pasan, en el sonido, que es especial. Es una experiencia.

¿Qué crees que le ven a tu voz?

Pues creo que para ser un chico, tengo un registro alto: esa facilidad igual para llegar a notas más agudas, un timbre característico. En Operación Triunfo me lo decía también a veces el jurado. Creo que es un buen combo: su sonido particular, con mi voz que se diferencia del resto.

¿Y cómo estáis trabajando? ¿Te pasan demos ellos y luego tú cambias cosas?

Es interesante. El proceso del disco está siendo composición por su parte para algunas canciones que van creando y voy probando, buscamos el tono, vemos la letra y tal, como ‘El destello’, que fue muy por Whatsapp, ir comentando cómo va saliendo todo, qué nos parece cada cosa… Y luego también van a trabajar demos que yo he creado anteriormente, sin ellos, y van a meter la mano ahí para rehacerlas un poco.

¿Vas a hacer todo el disco con ellos?

En principio, sí. Es la idea principal.

¿En qué estado está el álbum?

Iniciándose. Acaba de salir ‘Nadadora’, que es el primer single del álbum.

Es bastante raro que sea una versión. Puede parecer que van a ser todo versiones.

Puede ser la única versión del disco. Pero sí, sí que lo pensé. Igual después de tanto tiempo sin sacar música, sacar una versión… pero lo vi bien también porque estaba en un punto de organizar mi cabeza con el repertorio que tenía hasta ahora hecho. Estaba bastante revuelto y he visto sacar ‘Nadadora’ como un momento de aire y de decir: «a ver está esta canción que la canté el año pasado, a la gente le gustó mucho, es una versión muy especial, pues quiero hacerla oficial. Y que Hidrogenesse haga la producción y que El Buen Hijo grabe el directo y hacer un videoclip bonito. Y eso ya me dará pie a tener más tiempo para pensar cuáles van a ser los siguientes singles». Lo vi así, como un poco de espacio.

«Crear un disco es complicado. Hay momentos de tensión de decir: «Vale, todo lo que he hecho no vale para nada, ¿qué está pasando?»»

¿Qué significa que estabas «revuelto»?

Pues eso, que crear un disco es complicado. A veces vas al estudio y sales con muchas demos que crees que van a ser las definitivas en un disco y ves que no, que no encajan con lo que tú quieres contar, que no te acaban de cuadrar, que no sabes verdaderamente si esa demo que has hecho vale para estar en un disco, para una gira. Hay momentos de tensión de decir: «Vale, todo lo que he hecho no vale para nada, ¿qué está pasando?». Que luego no es tan drástico nunca, siempre se puede rescatar algo. Pero tuve un momento de explosión un poco mental y vi el momento de decir: «venga, vamos a recuperar ‘Nadadora’ y vamos a hacerla bien como regalito», porque la gente es verdad que la pedía mucho en plataformas para poder escucharla.

¿Qué es lo que tú «quieres contar»?

Estoy trabajando mucho desde algo como sencillo, que son mis vivencias, algo muy nostálgico también de cuando era más niño. Todo el tema de los pensamientos y de los recuerdos de mi familia, de mi pueblo, como que me inspira mucho para componer. Hidrogenesse también lo saben. Yo les voy contando cosas de mi día a día por Whatsapp. Ellos como que lo van recopilando y de ahí van pensando ideas, me proponen. Entre ellos y yo, es ir creando el repertorio.

¿Los recuerdos de tu infancia son alegres, tristes?

Muy alegres. Sí, todo es bastante luminoso, la verdad. No hay nada como dramático.

O sea, que va a ser un disco tirando a alegre.

Sí. Y no empezó siendo así el proyecto musical. Eso es también algo que me fallaba, que todas las demos que iban saliendo eran muy introspectivas y yo soy una persona, creo, que alegre y viva. Y eso fue un consejo que me dio Hidrogenesse cuando escucharon todas mis primeras demos. Les faltaba verme en algo más bailado, más alegre, más cantado. En ‘Nadadora’ creo que se ve un poco.

Dicen que es muy difícil escribir cosas alegres. Como que siempre es la ruptura, la muerte de una abuela…

Eso es lo fácil, ¿no? Algo que te ha marcado y decides sacarlo todo. Pero luego hay que escuchar canciones que hablen de algo colorido, alegre, aunque sea un tema sencillo. Y bueno, Hidrogenesse trabaja mucho en eso, en temas concretos, sencillos. Dicen que en todo puede haber una canción, que en cualquier cosa puede haber una canción. Y eso fue un clic para mí.

«Hidrogenesse dicen que en todo puede haber una canción. Y eso fue un clic para mí»

Ellos son muy del costumbrismo. Lo mismo hacen un tema sobre un poema de Góngora que sobre un reloj.

Eso es a lo que me animaban a pensar, no solo en algo tan yo, yo íntimo, introspectivo, mi vida, mi tal. Me acuerdo que me decían «Si estás viendo una hormiga trepar por la pared, pues escríbele una canción».

¿A ti eso te encaja? ¿Por tu personalidad?

Me encaja y no lo estaba viendo. Fue como abrir una puerta y trabajar con ellos me da como un relajo también, de que va a salir bien.

¿Cómo llegaste a ellos?

Cuando salió ‘El destello’ con Juanjo, desde Universal nos recomendaron hacer una canción más electrónica, menos predecible. Igual la gente podía esperarse algo más balada o más como romanticón y tal. Luis Fernández [directivo de Universal, bajista de Los Punsetes] nos recomendó trabajar con él. Luis es verdad que las ideas que tiene suelen ser acertadas.

Has mencionado varias veces ‘El destello’. Me gusta muchísimo esa canción. Y cuando entrevisté a Juanjo le pregunté por qué no estaba en su disco, donde hay silbidos, pájaros, campo, y me encajaba totalmente. ¿En tu disco tampoco está?

En mi disco tampoco va a estar. La verdad es que se quedó como en un proyecto muy de los dos, un poco apartado de los proyectos individuales. Pero sí que tiene que ver bastante con lo que ha hecho él y con lo que estoy empezando a hacer yo también. En la gira suya sí que está y encaja perfectamente y a veces salgo yo como invitado a cantarla en sus conciertos. En mi gira quiero que esté también, porque creo que va a encajar. En un proyecto cerrado de disco, no, pero luego en directo la gozamos, la verdad, y el público se viene arriba con ella.

Pero no sé si para vosotros es como una canción más. No sé si os habéis dado cuenta de lo buena que es.

No, no, para mí no es una canción más. Para mí es una canción increíble. Sobre todo de cantar en directo. O sea, por eso Hidrogenesse están tan presentes en mi proyecto individual. Es un honor. No puedo estar más agradecido.



No te quiero hacer muchas preguntas sobre Juanjo, pero sí te quiero preguntar sobre su disco, porque me ha gustado mucho también y me parece que ha encontrado un camino con esto de la jota. ¿Qué te parece a ti? ¿Crees que ha abierto un camino entre lo tradicional y la faceta más cantautor tipo Pablo López?

Es increíble. Es una buena fusión, la verdad. Yo creo que ha dado en el clavo, porque ha recuperado lo que es tan importante para él, que es la jota y el folclore aragonés, que tan bien canta y tan bien defiende, y ha hecho una mezcla con el pop. Y también su lucimiento vocal, cantando melodías pop. Ha hecho unas canciones con unos productores también que han sabido sacarle el brillo, Marcel y David. Encima el diseño y toda la parte más gráfica también ha sido muy acertada. He vivido muy a su lado todo el proceso, he ido viendo las demos, los videoclips, las canciones terminadas, portadas…

El documental del pueblo…

Cada vídeo. Me ha sido una inspiración enorme, la verdad, para hacer mi proyecto y decir: «joder, con qué sencillez lo está haciendo. Está yendo a lo que es él, puro, lo que más le llena que es la jota desde pequeño y le está dando una forma súper mainstream a la vez para mucha gente, con sutileza». He aprendido mucho de ese proceso.

«He aprendido mucho del disco de Juanjo (…) Yo no acababa de ver mi camino»

¿A ti te agobia encontrar un concepto, una idea tan concreta como la suya?

Tuve ese conflicto. Mientras rodaba ‘Mariliendre’, Juanjo estaba justo en plena creación. Y yo empezaba ya a ir al estudio, a hacer demos. Pero es verdad que no acababa de ver mi camino, mi brillo y mi idea de hacer música, porque al final lleva tiempo, no se descubre en la primera sesión de estudio con la gente con la que vas. Y sí que tuve el momento de frustración de decir: «¿Qué cuento yo de especial?». Y a raíz de trabajar con Hidrogenesse, lo estoy viendo con claridad y con poca tensión. Es decir, cualquier canción que cante yo va a ser especial y va a tener sentido en mi futuro disco o en lo que yo esté contando. Estoy como muy confiado ahora.

¿Y el tema números no os agobia? Porque el disco de Juanjo a mí me flipa, estará entre nuestra lista del año, segurísimo, pero de repente uno no tiene los números que ahora te exige la industria, y el sello te echa. Le ha pasado a Lucas. Esto es una presión también.

Sí. Pero es verdad que los dos sentimos bastante confianza por parte de Universal, que ven que tenemos proyectos diferentes y especiales que trabajamos con mucho mimo. Creo que hay un voto de confianza que sí que sentimos. ¿Los números? Pues es verdad que no estamos haciendo un pop súper mainstream, que tenga muchas reproducciones, que sea un hit de verano. Pero nos da igual, la verdad. Yo creo que los dos confiamos en hacer música que nos guste a nosotros, que sea especial, y eso la gente también lo nota. Nuestros referentes musicales son todo artistas que hacen eso. No podríamos hacer otra cosa. Y estoy muy contento de que él haya encontrado ese camino tan bonito y de que yo ahora esté como haciendo el mío y, de vivirlo juntos.

«¿Los números? Pues es verdad que no estamos haciendo un pop súper mainstream, que tenga muchas reproducciones, que sea un hit de verano. Pero nos da igual, la verdad»

¿Tus referentes son los mismos que antes o han cambiado en el último par de años?

En el último par de años he descubierto muchos artistas más emergentes que ahora sí que están como petándolo bastante, y han sido inspiración. Siempre he tenido referentes como más internacionales, y ahora estoy oyendo muchos artistas más conceptuales, más underground, como Amore, Tristan!, Teo Planell… Todo este movimiento tiene una esencia y tienen tantas ganas de hacer algo suyo que está calando. Porque eso es lo que está moviendo ahora, tener un proyecto personal. Diferente, pero con gusto. Y eso al final llega.

¿Tú te ves haciendo algo con Tristán!, por ejemplo?

Admiro mucho sus proyectos, la verdad, pero estoy empezando con mi música y creo que es el momento de hacer como mi sonido, ver lo que quiero contar, cómo lo quiero contar… Pero me encantaría hacer alguna colaboración en el futuro con este tipo de artistas, porque creo que son con los que más encajo.

En la nota de prensa pone que ‘Nadadora’ es tu primer single en solitario. Deduzco que ‘Rompeolas’ está fuera del disco.

Sí.

Porque ya no te gusta.

Sí me gusta, pero creo que viene de un momento muy concreto y creo que tiene que quedarse ahí. Se hizo muy rápido y no tuve elección de casi nada. Sales del programa, no has hecho una canción en tu vida y tienes que sacar un single.

¿Cómo de satisfecho estás con ‘Mariliendre’?

Mucho, la verdad. Porque me ha permitido iniciarme en el mundo actoral y ha sido entrar por la puerta grande con Los Javis de productores, con Javi Ferreiro como director, con el elenco… Estamos muy unidos. Que fuera una serie musical en la que pudiera también cantar y bailar, fue un regalo, la verdad.

¿Ha tenido buena recepción?

Sí, muy buena. Yo creo que sí. Es verdad que A3Player tampoco tiene un despunte como masivo porque no tiene tanta gente la plataforma. Pero sí que creo que ha calado, la verdad.

Bueno, ‘Veneno’ dio un salto desde ahí.

No sé qué pasará con ‘Mariliendre’, pero yo personalmente estoy satisfecho.

¿Qué canción has gozado más hacer en la serie?

Gocé mucho, ‘Retorciendo palabras’ de Fangoria. Yo no los tenía tan ubicados. Conocía ‘Ni tú ni nadie’ y la mitiquísima…

¿’Dramas y comedias’, ‘No sé qué me das’…?

(…)

¿’A quién le importa’?

Fangoria no lo tenía muy…

Y de Hidrogenesse, ¿cuál es la primer canción que conociste?

‘Disfraz de tigre’… ‘Caballos y ponis’ me encanta. Pero también les conocí mucho a raíz de Stella Maris. De ‘La Mesías’. Me encantaban todas las canciones. Era algo como increíble de escuchar.

Medio cómico.

Claro, eso será lo guay. Y ver a seis niñas todo serias cantando. Yo es que con ‘La Mesías’ tuve mucho.

¿En qué performance de OT te ves más y menos a día de hoy?

Recuerdo todas mis actuaciones, en las que más me veo como artista son dos o tres, con diferentes facetas. Me veo en ‘Inmortal’ por ese pop como simple, pero que pega. Me veo en ‘Footloose’ mucho por el mundo baile y musical, que he hecho igual en ‘Mariliendre’. Y también en ‘Ya no te hago falta’ de Sen Senra, que es algo como más íntimo y más melódico.



Se decía mucho en su momento que tú no ibas a hacer tanto discos, que lo que querías era hacer un musical.

Ya, se dijo mucho eso, que yo iba a ser actor de musicales y tal, siempre me ha encantado el mundo musical y mezclar las tres facetas: cantar, bailar e interpretar, pero siempre me he visto haciendo un disco.

¿No te da miedo que quien mucho abarca poco aprieta?

Pues ahora que lo dices, es verdad que nunca lo he pensado. Me hacen mucho la pregunta de elegir. He tenido la suerte de que después de Operación Triunfo, que es un programa que eleva carreras musicales, tuve una oferta como actor. La he aprovechado, la he exprimido. Creo que pasé mi primer proyecto profesional como actor. Estoy muy satisfecho. Ojalá pueda haber más proyectos. A la vez también ahora estoy viendo cómo hacer un disco y me están dando la opción desde Universal. Entonces por ahora estoy pudiendo hacer las dos cosas. En los huecos que veo, lo que me venga. ¿Cómo evolucionará? No lo sé, pero por ahora las dos a tope.