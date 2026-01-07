Nadadora / Mañana y siempre

Érase una vez una España sin trap, en la que la música urbana y la latina tenían un protagonismo mucho más testimonial de lo que hemos visto en la última década. En los años 2000, era habitual que artistas de noise pop y shoegaze como Pumuky o Nadadora ocupasen las páginas de la prensa musical. Eran, en general, seguidores de Los Planetas y grupos internacionales como The Cure, pero sin las ambiciones universales de estos últimos. Los verdaderos shoegazers no se caracterizaban por mirar hacia el mundo, sino por mirarse los pies.

Nadadora han vuelto después de 15 años. Me encantaría criticar que les ha podido el oportunismo de ver cómo un grupo relativamente cercano a este estilo, como es el caso de Cigarettes After Sex, cuenta con escuchas multimillonarias y llena Palacios de los Deportes, pero la verdad es que su máxima fue siempre la autenticidad, no la codicia, y estas 6 composiciones son únicamente fieles a su estilo de siempre.

‘Mañana y siempre’ debe su nombre a la novela ‘Mañana y tarde’ del noruego Jon Fosse, que versa sobre el nacimiento y la muerte. Estas composiciones hablan un poquito del renacimiento de Nadadora, pero sobre todo versan sobre la nostalgia, dejar atrás la misma para mirar al futuro y de la misma función de la música en el proceso. Aunque la letra del single principal ‘1997’ no revela cuáles son esas canciones que «ya nadie quiere escuchar», cuando este estilo está más de moda que nunca, hay una voluntad de dejar atrás el pasado y avanzar, manifestada muy claramente en ‘Valiente’.

Musicalmente y bajo los mandos de Martí Perarnau IV (Zahara, Mucho, _juno), casi cada pista se entrega a un subgénero diferente, dentro de los cánones del indie pop: Nadadora jamás en su vida se alejarían de ese redil. ‘Aparecer’ sería la canción más planetera, pues parece escrita por J en algún momento entre 1994 y 1998 (“Puedes destrozar mi mundo con tan solo aparecer”). ‘Bailaremos’, entonada por Gonzalo Abalo, es ligeramente más rockera. Y ‘Valiente’, la que mejor uso hace de la bonita voz de Sara Atán, bajo post-punk, guitarra y teclados, mirando hacia los territorios de The Cure.

La joya de la corona es ‘Flores’, en la que, como era habitual en el género, una sola frase es repetida hasta la saciedad: «Todas las flores giran / en algún momento hacia el sol / Igual haré yo”. Los coros de Sara, en este caso en un registro parecido al de Irantzu Valencia en La Buena Vida, construyen una grabación hipnótica, preciosa en toda su sencillez, que además contiene una pequeña colaboración de Xoel López. Y es que Nadadora en el fondo nunca quisieron ser tan ruidosos como My Bloody Valentine o tan punkies como A Place to Bury Strangers. Cuando cantan sobre días de verano, como en ‘Bailaremos’, te das cuenta de que el cometido de sus canciones era en verdad ser tan bonitas como las de Amaral.