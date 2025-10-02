Nadadora vuelven con nostalgia, en pleno revival dream pop

Nadadora, uno de los grupos nacionales del indie pop de finales de los 2000, ha sacado su primer tema en 15 años. El mundo ha cambiado y ojo porque no todo ha sido para mal. Hoy por hoy estilos como el dream pop son totalmente mayoritarios si atendemos a los virales en TikTok de gente como Beach House, o a los streams absolutamente monstruosos de Cigarettes After Sex. Hasta Slowdive han vuelto tras un lapso mayor que el suyo, sumando a muchísimos aficionados jóvenes a su ejército.
El grupo formado por Sara Atán (voz y guitarra), Gonzalo Abalo (voz y guitarra), Edu Romero (bajo), Daniel Abalo (batería) y Montxo Couselo (teclados) retoma su sonido donde lo dejó. Su nueva imagen solo podía estar difuminada, distorsionada.
Su single de comeback opta por la nostalgia. Si antes tenían un tema llamado ‘1987’, el nuevo se llama ‘1997’.
La melodía de ‘1997’ es tristona, y la instrumentación más rock y shoegaze que onírica. La primera línea del tema contiene contradicciones (“En la radio vuelven a sonar / canciones que ya nadie quiere escuchar»), mientras el estribillo trata de extraer belleza de una angustiosa fugacidad: «Ahora explotaremos en el cielo / seremos un destello / brillaremos esta noche de nuevo / tan solo un momento / nada más”.
En el vídeo de María López veis a Martí Perarnau IV (Zahara, León Benavente, Juno) porque se ha encargado de la producción de Nadadora, mientras la ingeniería de sonido ha sido de Pablo Pulido (Estudio Uno).