Dry Cleaning / Secret Love

Vivimos en tiempos de incertidumbre, cuando no simplemente de tragedia, tanto en lo político como en lo social. En pocos años, todo ha cambiado muy deprisa: desde la llegada de la inteligencia artificial, que ha alterado muchísimos ámbitos de la vida personal y profesional y que pone en peligro a la figura de los artistas, hasta el auge internacional de extremismos cargados de intolerancia, racismo y violencia.

El mundo actual es bastante oscuro y Dry Cleaning lo plasman en su música con preocupación pero también con un humor punzante. No hay en absoluto una búsqueda de evasión en su tercer álbum ‘Secret Love’, sino una invitación a una mente aturdida por las exigencias de la vida contemporánea.

En cada palabra que pronuncia Florence Shaw hay un hartazgo y una apatía que pesan cien kilos y que, paradójicamente, aportan al disco una enorme expresividad. El sarcasmo, marca de la casa, alcanza momentos de abstracción y surrealismo lírico en los que la cantante menciona multitud de frases inconexas y sin aparente sentido que logran, cual cuadro impresionista, transmitir un estado mental desesperanzado, como en ‘Evil Evil Idiot’, una satírica oda spoken word a la comida quemada.

Los paisajes distópicos de ‘Secret Love’ comienzan con los 6 minutos de ‘Hit My Head All Day’, un intrigante número post-punk guiado por la pegadiza y persistente línea de bajo de Lewis Maynard. En él, Shaw explora la manipulación a la que todos estamos sometidos a través de quienes tienen el poder (“Los objetos fuera de la cabeza controlan la mente / ordenarlos es controlar el pensamiento de la gente”). Inmediatamente después, ‘Cruise Ship Designer’ añade una bailable melodía de guitarra para continuar hablando sobre la presión social de llegar a “ser alguien”, teniendo que traicionar incluso los principios de uno mismo para poder encajar.

La alienación que retratan Dry Cleaning en esta ocasión viene acompañada de cierta voluntad de dulcificar su sonido. Sin pretender en ningún momento apelar a las masas o crear grandes estribillos, la banda londinense se muestra más abierta que nunca a adentrarse en terrenos melódicos. La producción de Cate Le Bon tiene mucho que ver con esto, quien ha sabido orientar estas canciones hacia géneros a los que hasta ahora no se habían acercado. Hay ligeros toques de shoegaze en la gran ‘Secret Love (Concealed in a Drawing of a Boy)’ o de jangle pop en la igualmente memorable ‘Let Me Grow and You’ll See the Fruit’, una composición tan rica en matices e ideas que hace que hasta la devastadora soledad que narra suene preciosa.

A nivel instrumental, ‘Secret Love’ es el álbum más vivo e interesante de la banda. Todo en él invita a perderse en sus enigmáticos juegos sonoros, desde el bajo funky de ‘Hit My Head All Day’ hasta los hipnóticos riffs de guitarra de ‘Blood’, pasando por los luminosos punteos de ‘The Cute Things’, los oscuros sintetizadores ambient de ‘I Need You’ o el jangle a lo Smiths de ‘Joy’. Por mucho que la música de Dry Cleaning requiera de cierta paciencia, la recompensa nunca ha sido tan satisfactoria como en este gran tercer trabajo.