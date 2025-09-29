Portadón para Dry Cleaning, a punto de tocar en España

Dry Cleaning, la banda de post-punk del sur de Londres conocida por su debut ‘New Long Leg‘ (2021), y después autora del disco ‘Stumpwork‘ (2022), ha anunciado su tercer disco. ‘Secret Love’ estará producido por la productora favorita del indie actual, la escocesa Cate Le Bon, quien acaba de publicar su propio álbum, ‘Michelangelo Dying’. Volviendo a Dry Cleaning, ‘Secret Love’ se pondrá en circulación el 9 de enero de 2026.

La voz apática de Florence Shaw vuelve a tomar protagonismo en ‘Hit My Head All Day’, un single rítmico de seis minutazos que se despliega en un crescendo hipnótico y arrollador. ‘There’s a Riot Goin’ On’ (1971) de Sly & the Family Stone ha sido su principal influencia.

- Publicidad -

¿Por qué Shaw se da «cabezazos contra la pared?» Dry Cleaning cuenta que la inspiración de ‘Hit My Head All Day’ es la desinformación que campa en las redes sociales; se entiende que habla de la manera en que los bulos calan y consiguen que la población desconfíe de aquello que ha sido probado.

«La canción trata sobre la manipulación del cuerpo y la mente», explica la artista. «La letra se inspiró inicialmente en el uso de la desinformación en las redes sociales por parte de la extrema derecha. Hay personas poderosas que buscan influir en nuestro comportamiento para su propio beneficio, para que compremos ciertas cosas o votemos de cierta manera. Me resulta difícil leer las intenciones de la gente y decidir en quién confiar, incluso en la vida cotidiana. Es fácil caer bajo la influencia de un extraño siniestro que parece un amigo». No obstante, Shaw indica que el grupo «abordó la canción de manera lúdica».

- Publicidad -

Casualmente, Dry Cleaning está a punto de tocar en España. La banda actuará en tres fechas consecutivas: el 23 de octubre en Madrid (Teatro Barceló), el 24 de octubre en Valencia (Loco Club) y el 25 de octubre en Barcelona (Paral·lel 62).

