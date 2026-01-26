Nacho Vegas / Vidas semipreciosas

Hace casi 25 años que nos enamoramos de Nacho Vegas como solista cuando dedicó una elegía de 8 minutos a su padre, ‘El ángel Simón’. En su nuevo disco, ha llegado el momento de que dedique un tema a su madre, Cristina Vegas. Se llama ‘Fíu’, bebe de la tradición asturiana y es mucho más alegre, a la par que político. «En esta familia somos de izquierdas», celebra sin reparos en su frase más propicia para titulares. Aunque esta es más potente: «fue la que me dio la vida y luego me dejó vivirla / y para darle sentido me dio herramientas».

Como casi todos sus trabajos desde ‘Resituación‘, ‘Vidas semipreciosas’ tiene una enorme carga social. En este caso, los interludios narrados por Javitxu, Anna y Adur en distintas lenguas co-oficiales van formando un esqueleto que conduce a ‘Seis pardales’. Situada casi al final, de alguna manera se puede entender como la columna vertebral de este álbum.

‘Seis pardales, con más voces afines como la de Rodrigo Cuevas, recuerda el caso sindical de «Las seis de La Suiza«, que llevó a varias personas a la cárcel por defender los derechos de una trabajadora que había denunciado por acoso al dueño de una pastelería de Gijón. En estos momentos están esperando el indulto del gobierno central. Los sindicalistas permanecen unidos: «La soledad que habíamos podido sentir se ha transformado en amor, en poder acompañarnos».

Otro tema político sería ‘Deslenguarte’, que quizá debió llamarse «Me cago en Dios», por las decenas de veces que tal maldecir se repite. Reflexión sobre los límites de la libertad de expresión, tiene la particularidad de estar hecha desde el absoluto humor. Se divide en dos partes diferenciadas, una de las cuales suma una réplica de Albert Plá, que narra de manera muy particular que ha recibido una postal de Nacho para que colabore en este tema. Esta idea tan «meta» solo puede ser una respuesta por aquel concierto del artista que se suspendió en Gijón por haber declarado algo así como «me da asco ser español, como espero que a todo el mundo».

Estos temas tan prestos para la entrevista-clicbait no son la única idea que hilvana el disco. El nombre de ‘Vidas semipreciosas’ viene de la idea de que las piedras «semipreciosas» resultan en verdad más bellas que las «piedras preciosas», a ojos del autor. Nacho Vegas encuentra belleza y confort en familiares y amigos, pues en la singularidad de cada uno se esconde más belleza que en lo supuestamente «perfecto». «Queríamos ser piedras preciosas y nos quedamos más o menos a la mitad», dice el tema llamado ‘Piedras semipreciosas».

De haber «aprendido a base de hostias» puede salir algo hermoso, y aquí se consigue en varios momentos. Son especialmente bonitos los arreglos de cuerda afrancesados aportados por Joan Gerard Torredeflot a ‘Mi pequeña bestia’, un tema que juega con el doble sentido de amor e inspiración musical; y también el tema llamado ‘Los asombros’. Este tiene uno de los textos más abiertos a interpretaciones y no por ello uno de los que menos calan. Todo lo contrario. El artista amanece echando de menos a alguien, quizá paralizado por su incapacidad: «entran pájaros por las ventanas sin cerrar / tú enfrentaste una muerte / yo me vuelvo a asombrar, es mi única habilidad». En verdad está inspirado por el poema de Mary Oliver ‘Instrucciones para vivir una vida: Presta atención. / Asómbrate. / Cuéntalo’, animando a transitar la vida con curiosidad y emoción, dejándose «asombrar». Aunque toda duda que tengas sobre el significado último de este tema, te la resuelve el maravilloso coro angelical de Juliane Heinemann, que lleva el corte a otro nivel.

Agradece el álbum cortes más ligeros como el mencionado ‘Fíu’ y ‘Llueven moscas’, favoritos de todos aquellos a que no ha seducido el Nacho Vegas más intenso. Pero es que el «alivio» es otro de los temas fundamentales de este disco. Así se llama el single y primer tema, medio rapeado, inspirado en William Burroughs, que habla de buscar pequeños placeres «con lo poco que somos y lo mucho que jodemos».

Igualmente es puro «alivio» lo que nos proporciona al final ‘L’acabose’ después de ‘Seis pardales’. Un corte de minuto y medio que reincide en la vena más country del álbum y que le sirve de resumen. «Hasta la próxima», despide una mujer en alemán después de que por el disco hayan pasado tantas emociones, tantas injusticias, tan buenos arreglos y seres queridos. «Mientras haya tantas vidas, tantas cosas semipreciosas, ¿quién piensa en el fin?».