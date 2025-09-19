Es un ‘Alivio’ que Nacho Vegas siga explorando

Nacho Vegas ha anunciado que su noveno disco verá la luz en enero de 2026, cuatro años después del último, ‘Mundos inmóviles derrumbándose‘ (2022). El primer adelanto, ‘Alivio’, muestra una faceta diferente del asturiano, a la vez que «da pistas sobre la búsqueda y reflexión de las cosas (semi)preciosas de las que trata» su nuevo álbum.

‘Alivio’ es una canción concebida durante un baño de Vegas en la Playa de San Lorenzo, y escrita en torno a una frase de William Burroughs, «Quizá todo placer no es más que alivio». Detonó la composición de ‘Alivio’ el contacto de Vegas con un cormorán -una ave acuática- situado bajo el agua. El pájaro acarició a Vegas y el artista empezó a meditar sobre «el placer como alivio y la belleza del mundo representadas en el vuelo de esas elegantes alas negras».

- Publicidad -

‘Alivio’ no es tan sesuda como suena, sino que es una canción de fondo ligero y pop, pero de vestiduras blues y folk, aunque tan poética como de costumbre. Vegas reflexiona sobre la condición humana, sobre el conflicto entre necesitarse, amarse y odiarse, sobre «lo poco que somos» en la inmensidad del universo, mientras el tiempo y el viento continúan su curso.

Es un ‘Alivio’ además que Nacho Vegas siga explorando nuevos caminos musicales: en ‘Alivio’ los arreglos de cuerdas, percusiones y guitarra eléctrica dibujan una probable fusión entre los estilos de Calexico y Nick Cave, por situarla en alguna coordenada concreta. Tiene algo de country orquestal, algo de folk pastoral, algo de Louisiana blues, y todo de Nacho Vegas.

- Publicidad -

‘Alivio’ se presenta con un videoclip dirigido por Jordi Santos, cuya visión «nos invita a conocer la calma de Nacho en armonía con la naturaleza, escenario donde también irrumpen, inevitablemente, pensamientos más oscuros». «En esta pieza», indica la nota de prensa, «vemos al artista en una búsqueda íntima junto a su otro yo, que a veces encuentra respuestas en otro tipo de paraísos».

