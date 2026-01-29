Metrika / JANE DOE IN THE DREAM HOUSE

Hacía tiempo que no me reía tanto leyendo una entrevista o viendo Reels de un artista. La promo del EP ‘JANE DOE IN THE DREAM HOUSE’ ha salido redonda a Metrika. Si ‘TOTO DE LOCA’ ya había circulado libremente por TikTok, ahora ha sabido llevar la honestidad brutal de sus letras a la prensa, donde trata de explicar qué coño hacía actuando en un evento en el que estaba Vito Quiles. «¿Dinero de facha para mis bailarinas trannies? Pues claro que sí», ha declarado la cantante, que se define «de izquierdas» y el verano pasado sufrió una agresión homófoba durante una actuación en Burgos.

Este año habrá nuevo disco de Metrika. Mientras comprobamos qué más tiene que ofrecer en formato largo, Universal publica un EP que no es ningún pasatiempo: ya contiene otro par de pequeños virales que responden a nombres tan ilustrativos como ‘CONEJITA PLAYBOY’ o ‘VIRGEN PUTITAS’. Esta ex vendedora de cupones de la Cruz Roja, estudiante de Farmacia de día y «delincuente de Mattel» de noche, que se corta «el flequillo con las tijeras de cocinar», se inspira aquí en la película ‘Conejita en el Campus’ y en la estética vampira para hacer desaparecer a sus enemigos y gozar mordiendo, a partes iguales.

El sentido de un EP de 13 minutos como este es que cada una de sus pistas tenga un sentido, que no haya demasiado filler porque tiempo no da. Te taladra con ‘EL TASER DE MAMÁ’, la canción que repite «tra, tra» mientras se jacta de hacer dinero «con maricas, scorts y asesinas». La comunidad LGTBIQ+ vuelve a aparecer en ‘CONEJITA PLAYBOY’, donde deja claro quién manda aquí: «Te squirteo con la regla y parece que te acabo de matar / Esa es mi fantasía sexual».

‘UNA BIMBO POR MADRID’ reincide en su obsesión por las ITS, pues en ella rima «test de gonorrea» con «te tengo dicho que no te folles a feas» y después de eso su verborrea no se agota. ‘STILETTO O CUADRÁS’ tiene las mejores barras de ‘JANE DOE IN THE DREAM HOUSE’ y ‘VIRGEN PUTITAS’ es la que contiene la mejor melodía, lo creáis o no. Sí, «Ponte puta» es el mejor estribillo de este pequeño disco.

Transitan las producciones de D. Basto y Came Beats por el reggaeton oscuro y por el trap más manido. En ese sentido, no hay mucho que decir. ¿Habrá un guiño a Kraftwerk al final de ‘UNA BIMBO POR MADRID’? Da igual, porque cualquier idea es devorada por frases lapidarias como «sufrir es para hombres, yo estoy en la peluquería / Tú eres libre de irte y yo de montar una carnicería».

Nada de lo que oímos es tan distinto de aquel ‘Soy puta y mi coño lo disfruta’ que Carmen de Mairena transformó en icono. Esta mujer también canta lo que le sale del mismísimo, haciendo que la vida de esas «zorras, putas y travestis» a que apela en ‘VIRGEN PUTITAS’ sea un poquito mejor. Es fácil imaginar a miles poniéndose el eyeliner cada sábado, mientras perrean con estas canciones sobre «pollas feas», meades de la risa. Estábamos demasiado acostumbrados a artistas que no sea creían tales y ella ya se refiere a sí misma como «icónica»: «Me parece icónico ir a cantar ‘TOTO DE LOCA’ delante de fachas y pirarme con las mismas. Es que no me quité ni las gafas, ni el abrigo. Fui, canté y me piré para Salou». Si no comulgas, no te preocupes. Ya ha dicho que a los 50 ella lo que quiere es trabajar en una farmacia. Imagínate que es Metrika quien te vende el Duodart en el futuro.