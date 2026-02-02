Louis Tomlinson / How Did I Get Here?

Dice Louis Tomlinson que por fin se siente “artista”, después de años en los que no se ha percibido a sí mismo así en absoluto. Tras la separación de One Direction hace ya diez años, Tomlinson buscó credibilidad artística en los códigos del indie y el brit-pop, pero ni su debut, ‘Walls‘ (2020), ni su segundo trabajo, ‘Faith in the Future‘ (2022), eran obras esenciales.

Con el tercero, Tomlinson afirma haber ganado una mayor confianza en su propuesta, y la buena noticia es que ha llegado hasta ahí abrazando el pop. En ‘How Did I Get Here?’, guitarras y teclados suenan ahora luminosos, californianos y ligeramente psicodélicos, reflejando la paz interior lograda por Tomlinson en estos años. “Ha pasado mucho tiempo desde que me he podido sentir bien”, ha declarado a Rolling Stone UK, en alusión al fallecimiento de su madre y su hermana con un año de diferencia, y al de Liam Payne en 2024.

Las nuevas canciones de Tomlinson -que el artista presentará en España– suenan apropiadamente edificantes y, bajo la producción del alemán Nicolas Rebscher (ex-integrante de Lauter Leben), apuestan por un estilo saturado y medio alternativo que remite a la propuesta de artistas situados históricamente a medio camino entre el pop comercial y el indie rock, como Portugal. The Man, Tame Impala y Foster the People.

De una edulcorada mezcla de la música de esos grupos salen temas “bigger than life” como ‘Lemonade’ o ‘Palaces’, o cortes igualmente destacados como ‘On Fire’ o ‘Imposter’, que mezclan de forma agradable ritmos disco y guitarras con el puntito justo de distorsión, sonando claramente “tameimpalescos”. Donde pierden es en lo impersonal de las letras de Louis Tomlinson, que recurren constantemente a metáforas muy manidas (“Running into the light, chasing satellites” en ‘Broken Bones’) y acaban resultando de lo más inocuas e inofensivas.

Las imágenes de “fotos vacías” en ‘Dark to Light’, de la vida como «cinta de correr» en ‘On Fire’ (porque te mueves pero no avanzas), o de “girasoles” que representan algo parecido a la felicidad en ‘Sunflowers’ no son las más imaginativas que nos puedan venir a la mente. Con alguna mención ocasional y medio cómica a la «paranoia» causada por el síndrome del impostor, las letras de Tomlinson no son malas de por sí, simplemente se leen estandarizadas al máximo y las podría cantar cualquiera.

Aún así, el bienestar sienta bien a Louis Tomlinson y se traduce en una ligereza compositiva que deja temas tan monos como ‘Sunflowers’ o, sobre todo, ‘Sanity’, que parece un single perdido de Foster the People. Cuando se pone emo en ‘Broken Bones’ o imita a los Red Hot Chili Peppers en ‘Jump the Gun’, usando sus riffs pero no su gracia, el artista convence menos, pero ‘How Did I Get Here?’ ofrece una escucha cohesiva y amena mientras ofrece una faceta diferente del artista.