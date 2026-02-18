Earl Sweatshirt / Live Laugh Love

Habría sido imposible en 2012 acertar cómo iban a evolucionar las carreras de algunos miembros de Odd Future. Tyler, the Creator se ha convertido en una superestrella, Frank Ocean ha desaparecido tras entregar dos obras maestras y Earl Sweatshirt… ¿Sigue haciendo lo mismo? A nivel musical, puede que sí, pero está lejos de ser la misma persona. En su quinto álbum, el rapero estadounidense describe los cambios por los que han pasado tanto su carrera como su vida personal -ahora es padre de dos- y entrega su proyecto más inspirador.

Desde el monólogo del cómico The Mandal Man al final de ‘gsw vs sac’ («Haz algo, actívate»), queda claro que ‘Live Laugh Love’ es el proyecto de madurez de Earl Sweatshirt. Su disco feliz, por así decirlo. Una cara del artista que no habíamos conocido, desde luego no con discos como ‘I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside’ o ‘Doris’. En este sentido, Earl siempre ha sido tanto un ‘outsider’ como una anomalía, moviéndose en el rap experimental y profundamente personal, a menudo describiendo sus problemas con la depresión, pero consiguiendo un nivel de atención mediática poco común para lo demandante que resulta su música.

Esto no cambia con ‘Live Laugh Love’, siendo un LP brutalmente detallado, no solo con la proporción de samples por metro cuadrado (el de ‘Hey Ya!’ en ‘FORGE’ es fácil de ignorar), sino por las múltiples capas que el artista es capaz de condensar en una sola frase. La escucha activa es obligatoria para sacarle todo el jugo a la música, porque la voz de Earl no es precisamente la más expresiva. Se hace enorme con las barras, pudiendo describir el sonido que hace un estómago vacío de la forma más poética posible: «El zumbido grave del hambre tenía a mi estómago cantando una canción de tristeza», rapea en ‘INFATUATION’, una obra maestra en sí misma en lo que a metáforas se refiere.

La hipnótica producción de Black Noise, Child Actor, Navy Blue y el propio Earl es el perfecto acompañamiento para sus filigranas líricas, ya sea el desfile medieval de ‘Static’ o el fragmentado soul de ‘TOURMALINE’. Esta es a la vez una de las canciones más especiales del proyecto, tanto por ser una de las más positivas de su discografía como por ser la única en la que se atreve a esbozar una melodía vocal. Por algo es la más escuchada del LP.

El título de ‘Live Laugh Love’ resulta un elemento clave para entender la temática principal del álbum. Es una frase que prácticamente se ha convertido en un meme gracias a muebles de IKEA o a cuestionables captions de Instagram. Algo de lo que el joven Earl se habría reído hasta la saciedad, pero que le ha tocado una nueva fibra al convertirse en padre: «La broma se volvió contra mí […] Si alguien dice ‘live, laugh, love’ y tienes hijos, tu respuesta es ‘exacto, hermano'», contó en Popcast.

Es por ello que gran parte de las letras muestran a Earl actualizando los pensamientos que tenía con 16 años y explicando cómo el paso del tiempo y el desarrollo de su propia vida le han abierto los ojos. Si antes sentía resentimiento por su padre, ahora ha encontrado paz: «Le di a mi bebé el apellido y el parecido de mi padre / Abrazando las señales, enfrentándose al fuego», reflexiona en ‘exhaust’. Si antes pensaba que sus problemas solo le afectaban a él, ahora lo ve con perspectiva: «Estoy pidiendo perdón por el dolor que causé», rapea en ‘CRISCO’. En las últimas palabras del disco, algo para reflexionar: «Al final, solo estáis tú y lo que sea que pienses».

Earl Sweatshirt actuará mañana, jueves 19 de febrero, en la Sala Apolo de Barcelona. Entradas todavía disponibles, desde 30€.