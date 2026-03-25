Mujeres / Es un dolor inexplicable

Mujeres tuvieron un punto de inflexión con ‘Un sentimiento importante‘, tiraron a dar con pepinazos como ‘Tú y yo’ y ‘Besos’ (de su mejor álbum, ‘Siento muerte‘), sorprendieron con ‘Al final abrazos‘, no fallaron con ‘Desde flores y entrañas‘ y ahora tampoco lo hacen con su nuevo largo, ‘Es un dolor inexplicable’.

Si el disco anterior de Yago Alcover, Arnau Sanz y Pol Rodellar se extendía hasta las 17 pistas y cerca de 1 hora de duración, en el nuevo han querido volver a condensar virtudes. 10 canciones, poco más de media hora.

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La cara A y la cara B no pueden estar más marcadas. La primera recoge lo que han sido los adelantos de ‘Es un dolor inexplicable’. Y tanto el optimismo de ‘Alucinante’, con esos teclados tan identificativos, como ‘Caen imperios’ lucen como una metáfora de su resistencia a lo largo de los años y las modas.

De sus inicios en casas okupas a actuar en festivales tan masivos como Primavera Sound o el Low, el éxito disco a disco, 7″ a 7″, de Mujeres ha sido el que les ha podido dar fuerzas para cantar cosas como «ha llegado el momento de celebrar» o que hay «un nuevo amanecer». Presumen «siempre caigo hacia adelante, nunca nada se detiene». ¡Alucinante! Y ‘Caen imperios’ es aún más icónica cuando amenaza: «seguiremos existiendo aunque nos olviden». Es su gran nuevo himno de guerra en un álbum que debe su título a la incomodidad que les genera «todo lo que está pasando» en el mundo últimamente.

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El álbum tiene sus valles, pero lo seguro es que se cierra con el reverso de todo ese optimismo. Si en ‘Existen heridas’ un pequeño solo de bajo, los guitarrazos y la batería pelean por sacar todo esto adelante, después ‘El verano’ pone un toque melancólico. Es verdad que el álbum se levanta de un pequeño letargo, paradójicamente, cuando apela al «verano más sufrido». Pero el sabor a derrota y el recuerdo a los ritmos de Phil Spector hacen definitivamente de ‘Si pudieras ver mi futuro’ algo mucho más pesimista. «Si pudieras ver mi futuro, ya no estarías más conmigo», concluye tristemente aun siendo uno de los momentos más recordables del álbum.

Hay más, por ejemplo los «aaaah aaaah» de la surfera ‘Después destello’. Y también hay nuevas píldoras para el pogo, con ese cañonazo a toda hostia llamado ‘Cristales’. El álbum a fin de cuentas conjuga los momentos de subidón y bajón: «No estamos vivos y no estamos muertos, pero ahí estamos parados», dice ‘Canción de amor’. Quizá su triunfo es haberse creído la victoria durante un breve espacio de tiempo. Más o menos el mismo que solía durar un disco de los Ramones.