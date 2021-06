Mujeres podrían ser la prueba fehaciente de que un grupo podría no renovarse jamás y seguir triunfando para siempre, mientras les sigan saliendo pepinacos como el que acaban de hacer junto a Carolina Durante. Se llama ‘Rock y amistad’, como también este disco, y parece que no se hayan comido la cabeza. Lo que han demostrado Pol, Yago, y Arnau a lo largo de álbumes y EP’s tan sobresalientes como ‘Siento muerte‘ o ‘Romance romántico‘ es que saben hacer buen rock de guitarras, totalmente atemporal.

Y la amistad siempre ha sido tan importante para ellos que en una de sus fotos promocionales más populares aparecen abrazados. Una emocionante instantánea en la que se aprecia perfectamente que pueden más la fuerza y su unidad como banda que la individualidad de sus propias caras. Puedes no reconocer a sus miembros por la calle, pero cada vez se han ido reconociendo más y más sus canciones, que no han dejado de ganar adeptos.

- Publicidad -

Porque los abrazos son importante para ellos, el protagonista del tema ‘Rock y amistad’ es «un abrazo memorable que saldrá en El País, en letreros en la A-2 y en internet». El entusiasmo de Mujeres se desborda tanto «que les eleva del suelo en el que andamos», euforia que han compartido en este tema con los autores de ‘Cayetano’ y luego con otras bandas en el resto de temas de este EP colaborativo. Todas ya parte de su sello Sonido Muchacho (Cariño, Los Punsetes) o realmente cercanas (Nueva Vulcano) conforman un pequeño gran mini-disco que solo consiente la presencia de cañonazos, y que de manera simbólica es el lanzamiento número 100 de este sello que, poco a poco, tanta historia está haciendo en España.

Los Punsetes aparecen en ‘Un glorioso año’, un tema con un punto de rockabilly o boogie en el que se habla de «una fiesta histórica después de tanta pena y desarraigo». Ni más ni menos que Mujeres dándole a su público exactamente lo que necesita. Con un bajo más post-punk, ‘Es mejor con gente’ es otra de esas canciones que animan a la colectividad, al «solo no puedes, con amigos sí» y al pogo, en este caso en compañía de Nueva Vulcano.

- Publicidad -

Y finalmente se da la circunstancia de que Mujeres sí han sorprendido sin que nadie se lo hubiera pedido, con la que es una de las mejores canciones de su carrera. Cariño son de las que dejan su impronta en el tema final, ‘Al final abrazos’, que ellas mismas han armonizado, abriendo según ellos mismos una nueva vía en cuanto a colaboraciones femeninas… en una banda que en otro clima sociopolítico decidió llamarse justamente Mujeres, sin ninguna mujer entre sus filas. En cualquier caso, aquí emergen influencias más dispares, como Suicide, Beach Boys, Casiotone for the Painfully Alone y Enhet för Fri Musik, todo ello para seguir dando vueltas alrededor de que después de un año horrible, necesitamos la amistad y la música en general (la suya, en particular) para salir adelante. Más música excelente y catárquica por parte de Mujeres, y van…