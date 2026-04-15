Holly Humberstone / Cruel World

El segundo disco de Holly Humberstone -que parece el tercero, pero ‘Can You Afford to Lose Me?‘ era una recopilación de singles- viene a consolidar su propuesta artística abrazando formas de pop más accesibles. ‘Cruel World’ conserva su particular estilo gótico-romántico, pero ahora lo alterna con ritmos disco, excursiones electrónicas y ecos de dream-pop, proponiendo su álbum más completo y asequible, aunque aún demasiado aferrado a su “moodboard” de referencias.

Lana Del Rey puede ser una de ellas dado el título, aunque desde luego el realismo brutal de la autora de ‘Florida Kilos’ y su estilo melódico no tienen mucha continuidad aquí, salvo quizá en la balada de ecos slowcore ‘Die Happy’, que apunta más bien a un sentimentalismo adolescente dada su letra (“morir contigo es morir feliz”) y su inspiración en ‘Drácula’ y en los relatos de ‘La cámara sangrienta’.

- Publicidad -

Pasajes exaltados y emocionales como “They tell you that you feel too much / Euphoria right down to the crush” de ‘To Love Somebody’ -en un estilo parecido al de MUNA o HAIM- señalan más bien al dramatismo performativo de Taylor Swift, pero Humberstone se diferencia gracias a las atmósferas vagamente claustrofóbicas de sus producciones, trabajadas junto a Rob Milton, y que hacen que piezas como la muy Bleachers ‘Drunk Dialling’ o la fantasmagórica ‘Blue Dream’ transmitan un estado psicológico taciturno y confuso, aunque las letras no capten sus mismos matices.

Por eso destacan negativamente frases pretendidamente humorísticas pero forzadas como “I’m gonna shake my nonexistent ass to this shitty song”, de la por otro lado no muy remarcable ‘Drink Dialling’, mientras el retrato de la “sad girl” en la orquestal balada final, de cadencia de vals, ‘Beauty Pageant’, de bonita melodía, resulta algo estereotipado, propio de la Olivia Rodrigo de hace dos discos.

- Publicidad -

Donde ‘Cruel World’ convence es en ofrecer un repertorio de canciones relativamente sólido, sobre todo en la primera mitad, no tanto en la segunda, que se atreve a usar ritmos abiertamente disco en ‘To Love Somebody’ y ‘Cruel World’, siendo ‘White Noise’ ya totalmente sintética y pop, armada con un estribillo de oro que utiliza el cliché de la ruptura (“Since I lost my baby, all I wanna do is cry, and cry”) para transformarlo en un estupendo momento de catarsis.

Los tenues teclados usados en estas canciones y las percusiones titilantes de ‘Cruel World’ aportan texturas interesantes, siempre manteniendo el estilo melancólico de la artista, mientras la destacada ‘Make It All Better’ experimenta con el «drum and bass» en su sección final. Es una grata sorpresa dentro de un disco que afloja tuercas en su segunda sección, donde las incursiones a lo Bon Iver / Jack Antonoff ( ‘Red Chevvy’) o pianísticas (‘Peachy’) no pasan de correctas.

Gana puntos la estructura de ‘Cruel World’, ya que el disco se abre con una intro orquestal inspirada en el ballet, concluye con las cuerdas de la mencionada canción final, y tiene el buen gusto de separar las dos mitades del álbum con una canción acústica, ‘Lucy’, una nana a la guitarra inspirada en sus hermanas, aunque no tan afilada en su estilo narrativo (resultan banales sus reflexiones sobre ser una “mujer joven en el mundo moderno”) pero sí inspirada en lo compositivo.