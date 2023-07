Holly Humberstone no es el «anti-héroe», es el «anticristo»

«Hi, it’s me, I’m the problem, it’s me» es uno de los estribillos emblemáticos que ha dejado 2023. Pertenece a Taylor Swift. Como inspirada por ‘Anti-Hero’, la británica Holly Humberstone acaba de lanzar un tema llamado ‘Antichrist’ en el que declara que ella es el “problema”, la persona que ha roto el corazón a otra:

“You were rare, my darling

So let me make this clear

I’m the only problem here

I’m the problem”

- Publicidad -

Pero ‘Antichrist’ no habría tenido tanta cabida en ‘Midnights’. Holly entrega una producción particularmente oscura y sombría que sigue la estela de sus lanzamientos previos, como el EP ‘These Walls Are Way Too Thin’ o el single ‘Falling Asleep at the Wheel’. En el tema, Holly construye una atmósfera de ansiedad y desolación, evidente en las nerviosas percusiones que se escuchan en la grabación.

El tono oscuro de ‘Antichrist’, la Canción Del Día de hoy, refleja el de la letra, llena de culpa, pues Holly se responsabiliza del fin de una relación, además poniéndose a la altura del mismísimo “anticristo”: “te di un amor malo, deberías correr por tu vida”, canta, suplicando que la persona amada se aleje de ella y evite ser herida.

- Publicidad -

‘Antichrist’ es el primer adelanto de ‘Paint My Bedroom Black’, el álbum debut oficial de Holly Humberstone, que sale el 13 de octubre (‘Can You Afford to Lose Me?’, su disco de 2022, era más bien una recopilación). Un segundo adelanto del álbum, ‘Room Service’, también está disponible.

Cuenta Holly: “Anticristo» trata de una ruptura que viví hace un par de años. Apreciaba de verdad a esa persona y deseaba con todas mis fuerzas que aquello funcionase, pero sabía que algo no iba bien y que no estaba entregada. Sabía que inevitablemente iba a tener que herir a la persona a la que tanto deseaba amar. Cuando escribí la canción, recuerdo que sentía que decepcionaba constantemente a los que me rodeaban. Como si no estuviera a la altura de los que me importaban. Me sentía la peor persona del mundo, como el Anticristo. Sentía que era tóxico estar a mi alrededor, y la culpa y el resentimiento que sentía se manifestaron en este tema”.