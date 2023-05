El éxito de ‘Flowers’ de Miley Cyrus ha llevado a varios usuarios de nuestros foros ha debatir el impacto y longevidad de las «eras» musicales actuales. Antes, Katy Perry, Justin Timberlake o Nelly Furtado podían convertir un segundo, tercer o cuarto single en un «evento» tan grande o casi como el primero, pero esto parece no darse tanto hoy. Hay excepciones con Dua Lipa (los 4 singles de ‘Future Nostalgia’), Drake (‘God’s Plan’, ‘In My Feelings’) o Ariana Grande (‘thank you, next’, ‘7 rings’) pero los casos actuales de Harry Syles o Miley apuntan en otra dirección: por mucho que ellos intenten pasar página de un primer single, el público lo sigue oyendo como el primer día.

‘As it Was’, de Harry Styles

‘As it Was’ ha sido la canción más exitosa de todo 2022 y, más de un año después de su lanzamiento, vuelve a escalar al top 10 global de Spotify. El primer single de ‘Harry’ House‘ ha sido número 1 en 40 países y acumula decenas de Discos de Platino y varios de Diamante. A su lado, ‘Late Night Talking’ parece un «flop» cuando también ha sido macrohit, solo que a menor escala y sin el recorrido ni la longevidad de ‘As it Was’. Harry se atreverá a lanzar tercer single de ‘Harry’s House’, ‘Satellite’, pero es ‘As it Was’ el tema que seguirá vendiendo su disco. Aunque seguro que a él, ganador del Grammy a Álbum del año, nada de esto le quita el sueño.



‘Flowers’, de Miley Cyrus

Especialmente notorio es el caso de Miley Cyrus. ‘Flowers’ continúa entre las 5 canciones más populares en el mundo, también ha alcanzado el número 1 de 40 países y va camino de convertirse en el mayor éxito de todo 2023 (curiosamente, ‘Flowers’ y ‘As it Was’ están producidas por las mismas dos personas, Kid Harpoon y Tyler Johnson). Sin embargo, ni el éxito de ‘Flowers’ ha evitado que ‘Endless Summer Vacation‘ venda mucho menos de lo esperado («solo» ha sido top 3 en Estados Unidos); el segundo single oficial, ‘River’, ha fracasado y el tercero, ‘Jaded’, no está despegando. De hecho, a Miley le está yendo mejor con un single viejo del disco anterior.



‘Unholy’, de Sam Smith

Otro hit que supera los mil millones de streamings (‘Flowers’ está a punto de hacerlo), ‘Unholy’ ha supuesto un antes y un después en las carreras de Sam Smith y Kim Petras y en la visibilización de las personas trans y no binarias en el mundo del pop. Después, la cosa se ha complicado. ‘Gloria‘, el disco de Sam Smith, está ya fuera de todo el top 100 de álbumes de Reino Unido a pesar de que Smith se encuentra presentándolo en una gira por las islas, y ninguno de los dos sencillos lanzados a posteriori, ‘Gimme’ y ‘I’m Not Here to Make Friends’, ha funcionado. Mientras, ‘Unholy’ no abandona el top 50 global.



‘Anti-Hero’, de Taylor Swift

Acostumbrada a convertir en hit todo lo que toca, Taylor Swift puede decir que ha vendido 6 millones de copias de ‘Midnights‘, un hito hasta para ella misma, pues esa cifra supera (o está a punto de hacerlo) las de sus dos discos anteriores. Sin embargo, en materia de singles, a Taylor le está costando pasar página de ‘Anti-Hero’, que aún ronda las 20 canciones más escuchadas en el mundo. El segundo single oficial, ‘Lavender Haze’, ha funcionado bien, pero no tan bien, ni mucho menos tan bien como otro segundo single de Taylor, ‘Blank Space’, y ‘Bejeweled’ ha contado con videoclip pero no ha sido single. ‘Karma’, el tercer single oficial, ha vivido un pequeño viral, pero la gente sigue obsesionada con ‘Anti-Hero’.



‘Kill Bill’, de SZA

En Estados Unidos, SZA es la reina del pop, como Taylor Swift. Su disco, ‘SOS‘, sigue entre los 3 más vendidos en el país, ha estado pegado al número 1 durante semanas y semanas y sus cifras en las plataformas de streaming son estratosféricas. En el resto del mundo la cosa no es tan evidente: ‘Kill Bill’ la seguimos machacando y sigue entre las 10 canciones más escuchadas en Spotify Global, pero no nos acordamos de ‘Shirt’ y tampoco de ‘Nobody Gets Me’, que también han ejercido de sencillos oficiales. Solo ahora se ha empezado a mover ficha con ‘Snooze’, que ya estaba funcionando por su cuenta en Estados Unidos y Reino Unido, pero ninguno podrá igualar la repercusión global due ‘Kill Bill’.



- Publicidad -

‘Calm Down’, de Rema

‘Calm Down‘ ha sido uno de los grandes «sleepers» del último año. El tema se publicó en febrero de 2022, alcanzó un gran éxito a lo largo del año y continúa entre los 20 más populares a nivel global. El remix con Selena Gomez, estrenado en agosto de ese año, ha sido crucial, pues de hecho dobla las escuchas de la versión original. Tan popular es ‘Calm Down’ que tengo dudas de que la gente sepa que Rema tiene disco en el mercado: ‘FYN’, el tercer single, lanzado el 11 de marzo, ha pasado completamente desapercibido. Curiosamente, el disco, ‘Rave & Roses’, lleva 15 semanas en el top 100 de Billboard y no ha pasado del puesto 98.



‘First Class’, de Jack Harlow

El éxito de ‘First Class‘ de Jack Harlow ha sido internacional. Su impacto ha sido tal que nadie recuerda que ‘Nail Tech’ fue el primer single extraído del disco, ‘Come Home the Kids Miss You’. Pero lo peor es que después de ‘First Class’ no ha habido nada: este ha sido el segundo single del disco y también el último. Puede que a Harlow le afectaran las malas críticas obtenidas por el disco, porque acaba de sacar uno nuevo por sorpresa.



‘Escapism.’, de RAYE

Le ha costado, pero ‘Escapism.’ de RAYE se ha convertido en un éxito mundial y solo ahora está a punto de abandonar el top 50 global de Spotify, después de haberse pasado semanas instalada dentro del top 10. Sin embargo, el disco no se ha beneficiado de este éxito y ‘My 21st Century Blues‘ ha aguantado apenas unas pocas semanas dentro del top 100 británico. RAYE, que, cabe recordar, es una artista independiente, está consiguiendo un pequeño hit en las islas con ‘Flip a Switch.’, el sexto single en total, que acaba de irrumpir en el top 40 de singles gracias a un remix con Coi Laroy, pero el impacto de ‘Escapism.’ será difícil de igualar.



‘La Bachata’, de Manuel Turizo

A Manuel Turizo el éxito de ‘La Bachata’ se le ha ido completamente de las manos. ¿Alguien sabe que tiene disco en la calle? Se llama ‘2000’ e incluye ‘La Bachata‘ aunque de manera bastante tramposa, pues el tema volaba solo a lo largo del año pasado sin que hubiera álbum anunciado. En comparación, los números de los cortes de ‘2000’ que no han sido single, como ‘Vacío,’ son desoladores: rondan el medio millón. A Turizo le está salvando la era ‘El Merengue‘, su hit con Marshmello, que está funcionando sobre todo en España, donde ya es top 5, pero no hay interés por el disco.



‘About Damn Time’, de Lizzo

Ni un divertido tema co-escrito por Max Martin, ‘2 Be Loved’, ni un remix de ‘Special’ con SZA, han conseguido que la gente haya escuchado últimamente otra cosa de Lizzo que no sea ‘About Damn Time’. Ella es la reina de los «sleeper hits»: hay que recordar que ‘About Damn Time’ fracasó en un primer momento. A toro pasado, es evidentemente el gran -y único- macrohit mundial que ha dejado su álbum ‘Special‘, que ha funcionado pero no de manera espectacular.



Bonus: ‘Easy on Me’, de Adele

Viajando más atrás en el tiempo, ‘Easy on Me’ volvía a comerse un disco de Adele como ya hiciera ‘Hello’ en la era anterior. Las ventas de ‘30‘ evidentemente han vuelto a ser la envidia del 99% de los artistas actuales, pero llama poderosamente la atención la pobre repercusión alcanzada por los dos singles posteriores, ‘Oh My God’ y ‘I Drink Wine’.