Disco de la Semana: My New Band Believe / My New Band Believe

La trayectoria de black midi fue corta, pero muy fructífera. Su existencia se enmarca tan solo entre 2019 y 2022, y en ese periodo, les dio tiempo a firmar tres álbumes más que notables y a ser uno de los máximos exponentes de la escena Windmill (que engloba a una serie de bandas de rock experimental que surgieron actuando en el homónimo pub londinense, como Squid o Black Country, New Road).

Tras ‘Hellfire’, el grupo se separó y cada integrante tomó un camino distinto (tristemente, su guitarrista Matt Kwasniewski-Kelvin fallecía a principios de este año). Geordie Greep, el guitarrista y vocalista principal, debutaba en solitario en 2024 con el excelente ‘The New Sound’. La otra voz de la banda, la del bajista Cameron Picton, lanzaba ese mismo año un proyecto experimental llamado Camera Picture, con el que llegó a grabar tres mixtapes. Ahora regresa con un nuevo nombre y un nuevo grupo: My New Band Believe.

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El sonido que presenta Picton en esta ocasión es claramente identificable con este tipo de escena, pero se aleja del caos agresivo de black midi. En su lugar, ofrece paisajes melódicos mucho más accesibles e inmediatos sin perder ni un ápice la voluntad de experimentación que va tan arraigada a este particular movimiento.

‘Target Practice’ comienza la aventura como si de un musical se tratase, con unos preciosos arreglos de cuerda y repitiendo como un mantra la frase “don’t cry you deserve this”. La teatralidad es una de las principales características de un álbum que resulta tan ambicioso como íntimo, y esta primera pieza es una buena muestra de ello. Sus notas acústicas finales desembocan en la más barroca ‘In the Blink of an Eye’, que incluye flautas, saxofón, acordeón y percusión.

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Si algo define a ‘My New Band Believe’ es el eclecticismo musical que se encuentra en una misma canción y su capacidad para hacer a partir de ello un conjunto coherente. Picton demuestra sus enormes habilidades compositivas en temas tan complejos y fascinantes como ‘Heart of Darkness’, una aventura de 8 minutos que transita por todo tipo de lugares imprevisibles, y que tan pronto introduce una orquesta, como aparece un segmento de cuerdas minimalista. Son este tipo de canciones las que marcan un proyecto cuya desbordante creatividad nunca impide que haya una clara exposición de intenciones.

En la balada ‘Love Story’, el artista muestra una escena cotidiana de una pareja, donde se preparan la cena y se preguntan cosas como “¿quieres arroz o judías esta noche?”. Algo que a priori no parece en absoluto emocionante, pero Picton se las arregla para generar intriga en la manera en la que cuenta la historia gracias a una producción inquietante y sugerente. Su voz susurrada y los delicados arreglos de viento generan momentos de gran belleza.

‘Actress’ también nos regala otro de los grandes números del álbum. Se abre con una instrumentación imponente y elegante que nos lleva a unos dispersos punteos de cuerda antes de que Picton comience a cantar con su peculiar falsete. No mucho después, la composición explota y aparece de nuevo esa teatralidad mencionada, que impulsa a la canción hacia algo realmente especial y emocionante.

Quizá el mayor mérito de ‘My New Band Believe’ es mezclar cosas tan dispares y que su barroquismo nunca llegue a empachar. Las influencias de Picton son muy diversas y claras: cantautores indie rock y folk como Alex G o Sufjan Stevens, música clásica, teatro musical, el post-punk y la propia escena Windmill a la que pertenece. El resultado es por momentos muy bello, mezclando canciones que se elevan a la categoría de experiencia con otras que son simplemente (y no es poco) experimentos curiosos y bien ejecutados.