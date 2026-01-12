Muere Matt Kwasniewski-Kelvin, de black midi, a los 26 años

Matt Kwasniewski-Kelvin, cofundador y guitarrista de la banda black midi, ha fallecido a los 26 años después de «una larga batalla con su salud mental». La trágica noticia ha llegado esta tarde a través de un comunicado del sello Rough Trade: «Un talentoso músico y un amable, cariñoso joven, finalmente ha fallecido, a pesar de todos los esfuerzos».

Cuando llegó su disolución en 2024, black midi ya se había convertido en una de las bandas jóvenes más aclamadas del siglo. Todo comenzó en la BRIT School de Londres, donde Kwasniewski-Kelvin conoció a sus futuros compañeros de grupo: Geordie Greep, Cameron Picton y Morgan Simpson. Fue dos años después del lanzamiento de su debut, ‘Schlagenheim’ (2019), cuando Matt dejó la banda para centrarse en su salud mental.

Muchos recuerdan al joven guitarrista por su gran habilidad en directo para pasar del noise, al shoegaze, y a los punteos melódicos en cuestión de segundos, con muchos usuarios destacando su importante papel en los arrolladores conciertos del grupo británico. «Por favor, tened un momento para hablar con vuestros seres queridos y así podamos hacer que esto deje de pasarle a nuestros jóvenes», se lee en el comunicado.

Después de la salida de Kwasniewski-Kelvin del grupo, black midi llegó a lanzar otros dos discos: ‘Cavalcade’, en 2021′, y ‘Hellfire’, en 2022. Tras fundarse en 2017, black midi se disolvió «de manera indefinida» en 2024.