Monte Ventura / A tiempo de nada

Monte Ventura son de Málaga y debutan en LP de la mano de El genio equivocado. No son noveles, por eso: David Verge y Ernesto García llevan publicados varios EP’s desde 2019. Además, incorporan en sus filas a Saray Botella (Hazte Lapón, Pequeño mal) y Pedro Miñana y Juan Ortega de Arista Fiera: gente versada en el pop detallista y hecho con mimo, lo que los sitúa entre La Bien Querida, los Planetas más dulces, La Buena Vida y el Baix Llobregat. La voz de David Verge también remite a Joaquín Pascual (Surfin’ Bichos, Mercromina).

Y con mimo está grabado ‘A tiempo de nada’, producido por los barceloneses Caballo Grande. Un título fatalista para un disco que no suena a tal… A pesar de algunas letras que reflejan malestar emocional. Pero lo bonito de las melodías y los arreglos quitan cualquier atisbo de amargura.

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‘A tiempo de nada’ arranca de manera pletórica con ‘Cae el rayo’, un fastuoso spaghetti western al sol del atardecer, con toques de mariachis y pasodoble. Pero el disco también rebosa de valses, barroquismo sesentas y canon de Pachelbel. Todo muy bien tocado. No hay más que escuchar la fanfarria de fiesta mayor mediterránea con la que cierra ‘Trasteros.

Hay también mucho de The Magnetic Fields: los más acústicos en un vals como ‘Cantaleta’, o los techno-pop en ‘La voz cantante’, divertida canción sobre voces principales y segundas: “La voz cantante tiende a desafinar/si no tiene a quién mandar”. Producida por Manuel López (Buenatarde), está bien coronada por un in crescendo emocionante.

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El toque folklórico, de rumba distorsionada, impregna ‘La imagen absoluta’, entre sintetizadores fragmentados y romance, entre la alegría y un tenebroso impasse techno. El álbum cierra con ‘En cuanto al futuro’. Abre con una línea de órgano eclesiástico muy carismática, que se te mete en la cabeza, para luego romper y volver a la plaza del pueblo, otra vez de fiesta mediterránea. Una mirada al verano, que trae memorias y anhelos.

‘A tiempo de nada’ es un disco pequeño y hermoso ,que remite a cosas conocidas y confortables, sin renunciar a su propia personalidad. Un disco de gente que lleva tiempo invirtiendo tiempo y cariño en esto, por eso tiene esa sabiduría, frescura e inocencia a la vez.