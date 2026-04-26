Monte Ventura / A tiempo de nada

Monte Ventura son de Málaga y debutan en LP de la mano de El genio equivocado. No son noveles, por eso: David Verge y Ernesto García llevan publicados varios EP’s desde 2019. Además, incorporan en sus filas a Saray Botella (Hazte Lapón, Pequeño mal) y Pedro Miñana y Juan Ortega de Arista Fiera: gente versada en el pop detallista y hecho con mimo, lo que los sitúa entre La Bien Querida, los Planetas más dulces, La Buena Vida y el Baix Llobregat. La voz de David Verge también remite a Joaquín Pascual (Surfin’ Bichos, Mercromina).
Y con mimo está grabado ‘A tiempo de nada’, producido por los barceloneses Caballo Grande. Un título fatalista para un disco que no suena a tal… A pesar de algunas letras que reflejan malestar emocional. Pero lo bonito de las melodías y los arreglos quitan cualquier atisbo de amargura.
‘A tiempo de nada’ arranca de manera pletórica con ‘Cae el rayo’, un fastuoso spaghetti western al sol del atardecer, con toques de mariachis y pasodoble. Pero el disco también rebosa de valses, barroquismo sesentas y canon de Pachelbel. Todo muy bien tocado. No hay más que escuchar la fanfarria de fiesta mayor mediterránea con la que cierra ‘Trasteros.
Hay también mucho de The Magnetic Fields: los más acústicos en un vals como ‘Cantaleta’, o los techno-pop en ‘La voz cantante’, divertida canción sobre voces principales y segundas: “La voz cantante tiende a desafinar/si no tiene a quién mandar”. Producida por Manuel López (Buenatarde), está bien coronada por un in crescendo emocionante.
El toque folklórico, de rumba distorsionada, impregna ‘La imagen absoluta’, entre sintetizadores fragmentados y romance, entre la alegría y un tenebroso impasse techno. El álbum cierra con ‘En cuanto al futuro’. Abre con una línea de órgano eclesiástico muy carismática, que se te mete en la cabeza, para luego romper y volver a la plaza del pueblo, otra vez de fiesta mediterránea. Una mirada al verano, que trae memorias y anhelos.
‘A tiempo de nada’ es un disco pequeño y hermoso ,que remite a cosas conocidas y confortables, sin renunciar a su propia personalidad. Un disco de gente que lleva tiempo invirtiendo tiempo y cariño en esto, por eso tiene esa sabiduría, frescura e inocencia a la vez.