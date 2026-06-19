Broken Social Scene / Remember the Humans

Si ya a partir de los 30 empieza a costar coincidir con los amigos más cercanos para quedar por problemas de agenda, me imagino que reunir a una banda como Broken Social Scene para componer y grabar un disco debe de ser el doble de difícil. Por esta razón, probablemente el colectivo canadiense esté sacando discos a ritmo de casi una década: del anterior ya han pasado nueve años, aunque aquel ‘Hug of Thunder‘ fue a su vez su primer trabajo en siete veranos.

La lista oficial de Wikipedia recoge casi una treintena de miembros que entran y salen de Broken Social Scene, incluidas Feist y Emily Haines, que, como sabemos, han desarrollado importantes carreras en solitario. Al frente del proyecto siguen especialmente Kevin Drew y Brendan Canning, y las imágenes promocionales de ‘Remember the Humans’ muestran una formación más manejable de 12 integrantes.

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La parte positiva de lanzar discos cada tanto tiempo es que Broken Social Scene se aseguran de seguir teniendo cosas que contar. ‘Remember the Humans’ es más que una respuesta a su álbum de título similar, ‘You Forgot It in People’: es el trabajo de un grupo que ha madurado, pero que no ha perdido ni la frescura ni la inspiración.

Cuenta Kevin Drew que haber cumplido 50 años le ha aportado una perspectiva vital diferente. Explica que “hay un ajuste de cuentas con la pérdida, las oleadas de esperanza y luego de desesperación… Tienes esos momentos sentimentales en los que sientes las cosas que ya no están, pero también la sabiduría sobre ellas y la alegría de que hayan ocurrido. Y esa claridad de ser honesto contigo mismo: que ya no necesitas tener una fachada, ni una persona, ni falsedad. Te desprendes de viejas capas”.

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Drew se refiere concretamente al tema de apertura, ‘Not Around Anymore’, que abre el disco con un traqueteo indie rock de guitarras, percusiones, flautas y metales, para narrar precisamente esa metamorfosis vital, reflejada en versos como “there’s no need to try here anymore”. El tono es sombrío y, desde el primer momento, queda claro que ‘Remember the Humans’ no es un trabajo especialmente optimista, pese a su sonido explosivo, eufórico y “colectivo”.

Porque quien eche de menos el muro de sonido épico de Broken Social Scene aquí tiene mucho que disfrutar: el tierno indie rock casi infantil de ‘Only the Good I Keep’, la trepidante explosión de guitarras, metales y ritmos disco-rock de ‘The Call’ o lo que considero la catarsis instrumental y emocional del álbum, ‘Relief’, una catedral de indie rock repleta de textura y emoción, en la que el grupo admite volver a ser capaz de “sentir de nuevo” tras un periodo de entumecimiento emocional.

Las historias sobre memoria selectiva (‘Only the Good I Keep’), sobre darse cuenta de que ya no funcionas emocionalmente en la irónica y enérgica ‘Mission Accomplished (King Fisher)’, o sobre comprender que madurar siempre será duro e incómodo (“There’s no easy out / There’s no easy way”, en ‘Life Within The Ground’), van construyendo un álbum de contrastes emocionales que articula un arco narrativo centrado en la complejidad de las relaciones humanas y las emociones.

‘Not Around Anymore’, que cobra un nuevo significado en relación con los suicidios de amigos cercanos al grupo, es una apertura clásica de Broken Social Scene dentro de un disco que vuelve a apostar por la densidad instrumental y el detalle minucioso en texturas, voces e instrumentos. En ese sentido destacan especialmente el mantra de seis minutos de ‘And I Think of You’, que traduce su bucle psicológico en una instrumentación cuidadosamente construida, y ‘The Briefest Kiss’, que al retratar una relación inestable coquetea de forma sorprendente con el R&B y aporta un aire diferente.

Aunque el disco nunca se resuelve narrativamente, y se queda suspendido en el aire con el cierre de la preciosa pieza folk-rock ‘Parking Lot Dreams’, la mejor sensación que deja ‘Remember the Humans’ es la de ofrecer pura humanidad en tiempos de inteligencia artificial. Esto se percibe en la envergadura de las contribuciones instrumentales del álbum y, sobre todo, en el hecho de que cada decisión musical suena cuidada e intencionada, algo que las máquinas todavía no pueden replicar. Ser incómodamente humano siempre será mejor que ser perfecto.

Broken Social Scene presentarán ‘Remember the Humans’ el 21 de septiembre en La Riviera (Madrid) y el 22 de septiembre en Razzmatazz 1 (Barcelona). Las entradas están a la venta.