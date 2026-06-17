Broken Social Scene anuncian 2 fechas en España

Broken Social Scene, la banda canadiense conocida por su configuración de colectivo y por discos de indie-rock clave de principios de siglo como ‘You Forgot It in People’ (2002), vuelve a los escenarios españoles para presentar su nuevo trabajo disponible desde principios de mayo, ‘Remember the Humans‘.

El grupo confirma dos fechas el 21 de septiembre en La Riviera (Madrid) y el 22 de septiembre en Razzmatazz 1 (Barcelona) con entradas ya a la venta. Las citas en España están organizadas por la promotora Miles Away y se incluyen en una gira más amplia de conciertos que incluye fechas en Norteamérica y Europa.

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Las entradas para los dos conciertos de Broken Social Scene en España tendrán un precio de 45 euros + gastos en anticipada y 60 euros en taquilla. Las puertas se abrirán a las 20:00 en ambas fechas.

La publicación del álbum ha coincidido con el estreno internacional de ‘It’s All Gonna Break’, que puede verse desde el pasado 7 de junio por primera vez fuera de Canadá. Dirigido por Stephen Chung, amigo del grupo de toda la vida, el documental «ofrece una mirada inédita a los primeros años de la escena indie de Toronto en los 2000, a través de abundante material de archivo nunca antes visto», que retrata desde dentro el contexto creativo en el que surgió la banda.

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La película «acompaña a Broken Social Scene desde sus primeros conciertos en pequeños bares de la ciudad hasta su consolidación como una de las formaciones más influyentes del indie internacional, convirtiéndose también en un retrato de la amistad, la creatividad y el espíritu comunitario que definieron aquella generación de músicos».

