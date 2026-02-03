Broken Social Scene vuelven tras casi 10 años de parón. La banda que en los 2000 se popularizó con ‘You Forgot It In People’ (2003) o el propio ‘Broken Social Scene’ (2005), que tan influyentes fueron en la escena, no publicaba un álbum largo desde ‘Hug of Thunder‘ en 2017.
El nuevo disco se llama ‘Remember the Humans’ y hoy revela su primer single. ‘Not Around Anymore’ se mantiene fiel al estilo de Broken Social Scene, una maraña de guitarras, ritmos y metales, que repite frases como «ya no hay necesidad de esconderse», «ya no hay necesidad de intentarlo» o «ya no hay necesidad de mentir». El grupo ha vuelto a trabajar con el productor de sus clásicos, David Newfeld.
Os dejamos con el tracklist, encabezado por el corte que conocemos hoy.
01 Not Around Anymore
02 Only The Good I Keep
03 Mission Accomplished (Kingfisher)
04 The Call
05 Relief
06 And I Think Of You
07 This Briefest Kiss
08 Life Within The Ground
09 Hey Amanda
10 Paying For Your Love
11 What Happens Now
12 Parking Lot Dreams