Esta mañana hablábamos de los premios MTV y el incidente entre Taylor Swift y Kanye West no ha dejado de traer noticias y más noticias. Que un hombretón de 32 años interrumpa el discurso de una niña de 19 para decir que su premio se lo merecía Beyoncé es uno de los mayores ridículos en que hemos visto a un adulto en una entrega de premios. No es casualidad que todo el mundo se haya volcado con Taylor, a pesar de que es él quien se suele llevar las buenas críticas.



Taylor Swift ha disfrutado de un éxito moderado en España pero hay que destacar para terminar de entender esta noticia que ella es la artista que más discos vende en la actualidad en Estados Unidos. Su primer álbum fue editado hace 3 años pero aún está en el puesto 49. Ha vendido hasta hoy 4,3 millones de copias sólo en este país. Y su última entrega, ‘Fearless’, que salió hace un año, aún está en el top 9 y ha vendido de momento 3,8 millones de copias. Esto es, contra la adversidad de la piratería, Taylo Swift mueve las cifras con que Kanye West o Beyoncé sólo pueden soñar: 10 millones de copias en total, sumando EP’s y rarezas, en sólo 3 años. ¿Será envidia lo que siente Kanye?

Cuesta creer que si Lady Gaga hubiera ganado el premio al mejor vídeo de chica, Kanye West hubiera interrumpido su discurso para decir la patochada de Beyoncé. Para empezar porque quizá Lady Gaga, que los tiene muy bien puestos, le habría dado una torta bien dada y para terminar porque ambos salen de gira juntos a finales de este año. ¿No se ha aprovechado Kanye de la debilidad de una chica del country más blando, que aún ni ha cumplido 20 años, que se dedica a contar por las revistas dolida que un Jonas Brothers la dejó por teléfono en una conversación de 27 segundos?

La pobre Taylor Swift ya ha recibido el apoyo de todo el mundo: Kings Of Leon, Katy Perry, Kelly Clarkson, la misma Beyoncé, que la invitó a subir al escenario cuando finalmente ganó su premio al mejor vídeo del año… Como fans del alt-country, su propuesta no es lo que más nos puede emocionar, pero hoy se ha ganado la simpatía de mucha gente, contestando de la manera más elegante y sincera a Kanye West: diciendo que nunca le ha conocido pero que no va a meterse en una guerra y reconociendo que le ha decepcionado la intervención de él porque le ha robado su momento. Kanye, de nada sirve disculparse ahora: aprende y madura antes de que sea demasiado tarde.

PD. Kanye West y Taylor Swift comparten discográfica: Universal.