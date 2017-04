Nelly Furtado / Mi plan

El gusto de artistas que no hablan castellano por grabar canciones en este idioma nos ha dejado una historia de temas sonrojantes que repasamos en un top 10. Es increíble que no haya nadie de confianza alrededor de estas personas que les diga lo mal que lo hacen, la de frases gramaticalmente incorrectas que sueltan, la de cosas que cantan que no hay manera de que un hispanohablante entienda. Nelly Furtado está casada con un ingeniero de sonido cubano, Demacio “Demo” Castellón, pero ni por esas nos ha librado de estrofas que, por decirlo en un idioma que Nelly pueda entender, son “embarrasing”: “La vida debe ser feliz / Quiero quedarme junto a ti / Puede ser cualquier estación / Es como una vacación”.



Puede ser un divertimento intentar descifrar lo que canta Nelly Furtado en este disco. A menudo entiendes perfectamente que está usando expresiones que nosotros no solemos, como “hablando en alta voz”, “me mandas a callar” o “no quiero estar a tu espera”. Otras, mientras los guiris disfrutan del álbum, tú tienes que buscar en internet lo que está diciendo para encontrarte con sorpresas como “Sólo quiero la verdad, de tu boca dime las cientas cosas que te pido”.

Pero tampoco es “plan” de buscar con lupa todo lo peor de sus letras en castellano. Quizá de hecho el verdadero problema del disco es que esas mismas letras, así tal cual, podrían aparecer en los discos latinos de Bisbal o Bustamante. Y eso es lo realmente malo del asunto. Que haya dejado atrás las producciones de Timbaland, que dieron dos clásicos de nuestra década, como son ‘Maneater’ y ‘Promiscuous’, para dejarse llevar por Álex Cuba, Alejandro Fernández, Concha Buika y Juan Luis Guerra. ¿El colmo del absurdo? También aparece Josh Groban, norteamericano de padre ruso-polaco y madre noruega, para cantar en castellano. Con ellos se dedica, como no puede ser de otra forma, a cursiladas como: “Y me despierto con el concierto de tu cabello en el mío”.

Entre matices electrónicos en ‘Suficiente tiempo’, ‘Más’ y ‘Fantasmas’, R&B en ‘Fuerte’ o ‘Dust In The Wind’ en ‘Sueños’, lo cierto es que la barrera lingüística termina resultando lo de menos. Lo de más es que, mientras sabemos perfectamente de qué pie cojean Beyoncé, Madonna, Rihanna, Lady GaGa y si me apuráis, hasta David Bisbal, seguimos sin saber quién es Nelly Furtado de verdad.

Calificación: 0/10

Lo mejor: que salen Julieta Venegas y La Mala Rodríguez

Te gustará si: cantas “s” donde hay “c”, aunque tu acento o la letra no lo requieran

Escúchalo: en Spotify.