Ke$ha / Animal

Ke$ha, cuyo verdadero nombre, lo habéis adivinado, es Kesha, publica esta semana su primer disco, pero su vida social en el mundillo ha tenido ya un largo recorrido: su familia pasó por ‘The Simple Life’ (haz click aquí), fue segunda voz en un single de Paris Hilton y terminó potando en su armario porque lo confundió con el baño (incluso hizo un tema sobre ello), ha aparecido en el vídeo ‘I Kissed A Girl‘ de Katy Perry, estuvo obsesionada con que Prince produjera su disco hasta el punto de que se enteró de dónde vivía y fue a hacer guardia a su casa (nunca consiguió nada de él), trabajó como camarera mientras se abría camino en el mundo de la música y así hasta que llegó el día en que cantó en el single de Flo Rida que sampleaba a Dead Or Alive y dio el salto a la fama. Su tema, ‘Tik Tok’, cuya primera frase escribió cuando se despertó de una fiesta rodeada de bellezas y se sintió como Puff Duddy, es uno de los números 1 más rotundos de las últimas semanas en EE.UU.



Además de a Diddy, ‘Tik Tok’ menciona a Mick Jagger (viene a decir que va a poner el freno a todos los chicos que se le lancen, excepto si se parecen a él) y de hecho, ella dice que Keith Richards es su mayor referente en cuanto a moda. Supuestamente fan de Beck y Queen, aunque su música sabemos todos que tira más hacia Vengaboys, Ke$ha ha hecho un disco sobre chicos que marcan un buen culo pero tienen novias feas (‘Stephen’), bailar en ropa interior (‘Blah Blah Blah’) y fiestas en casas de tíos ricos (‘Party At A Rich Dude’s House’), en las que termina meando sobre champagne, apagando cigarros en platos de caviar o derramando vino por los sofás, con sus correspondientes momentos de arrepentimiento / resaca (‘Hungover’).

Esta orgía de hormonas adolescentes, que alcanza su cumbre en la frase “no me interesa dónde vives (…) dime dónde está tu polla”, del que parece un próximo single, ‘Blah Blah Blah’, se ve perjudicada por una voz un tanto pitufina adornada por mil y un efectos vocales que demuestran que lo suyo no será precisamente la canción ni la interpretación a solas con una guitarra (atentos a los chillidos en ‘Blind’). Y mejor así. Nadie espera que ‘Dinosaur’ sea una canción sobre Dinosaur Jr (aunque dice que su hermano mayor, que le ha influido mucho, sí era fan). Bastante que habla sobre un tío muy viejo que intenta ligar con ella y puede resultar divertida. Esto va de reírse y, con la ayuda de Dr. Luke (Katy Perry, Kelly Clarkson) y Benny Blanco (Katy Perry, Britney Spears), entre otros, nos deja algún hit más, como ‘Take It Off’ (un poco ‘Sorry’ / ‘Can You Feel It’) o, curiosamente, el bonus track ‘VIP’.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Tik Tok’, ‘VIP’, ‘Take It Off’

Te gustará si te gusta: Paris Hilton, Katy Perry, Lady GaGa

Escúchalo en: MySpace