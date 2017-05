Plastic Bertrand no cantó ‘Ça plane pour moi’, pero otra gente sí

Aunque está teniendo menos repercusión que el caso Milli Vanilli, es casi más gore. Hace unos días se ha descubierto que Plastic Bertrand no cantaba en el clásico de 1977 ‘Ça plane pour moi’, sino que lo hizo su productor. No pienses que no conoces esta canción porque todo el mundo la conoce. De hecho uno termina concluyendo que Plastic Bertrand es el único que no llegó a cantarla, porque Vampire Weekend, Sonic Youth, Midnight Juggernauts y hasta tú lo has hecho. Recordamos la original y algunas de las versiones y adaptaciones más curiosas.





Plastic Bertrand ha sido uno de los pocos artistas belgas en conseguir un éxito internacional que llegara a sonar incluso en Estados Unidos, un auténtico calvario para los artistas europeos. Lo hizo con este primer single, ‘Ça plane pour moi’, éxito que no había conocido con ninguna de sus formaciones anteriores y que no volvería a repetir a pesar de editar varios álbumes, hacer alguna banda sonora o planear un “comeback” hace unos años de la mano de MTV.

Ha sido un gran chasco que una comisión de expertos haya determinado que no es su voz la que suena en ‘Ça plane pour moi’. La conclusión se debe a un pleito entre AMC y el productor y autor de la canción Lou Deprijck a causa de una versión que este realizó en 2006. Durante el juicio, Lou dijo que él fue quien la grabó en realidad. Plastic Bertrand ha terminado reconociendo que no era él quien puso voz al tema ni a ninguna de las canciones de los cuatro primeros álbumes de Plastic Bertrand. “Quiero decir que no era mi voz, pero también tengo que decir que todo fue un montaje de Lou Deprijck. Yo soy la víctima. Yo quería cantar pero él me prohibió el acceso al estudio”, ha dicho, según varias agencias internacionales. “Me prometió que grabaríamos una nueva versión del tema con mi voz, algo que por supuesto, nunca sucedió”.

Después de esta farsa, entre las pocas pruebas que quedan de que Plastic Bertrand llegó alguna vez a cantar en directo, está su paso por Eurovisión en 1987, aunque quedó en penúltimo lugar.

Es fascinante que nadie en estos 33 años haya notado ningún cambio en su voz que delatara el montaje, ni siquiera auténticos expertos y friquis del sonido como Sonic Youth, que decidieron en 1992 hacer una remezcla de la canción.

Y no fueron los únicos. Vampire Weekend la incorporaron a su repertorio durante una etapa, interpretándola también en este mítico programa de Francia.

Algo que otro grupo moderno, Midnight Juggernauts, ya había hecho también en directo, bastante alejados de su estilo musical, respetando la inspiración del tema entre Ramones y Beach Boys.

La lista de artistas que han cantado ‘Ça plane pour moi’ la completan entre otros muchos Nouvelle Vague o Presidents of the USA, aunque algo nos dice que, después de esta polémica, esto no acaba más que empezar.