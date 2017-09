La sensación que me queda de la escena musical británica de hace unos diez años no es demasiado buena. Tal vez sea el paso del tiempo, que emborrona y confunde un poco la perspectiva, pero mirando atrás a esos años parece como si el 80% de los grupos que aparecían en el NME y que llegaban a nuestras ondas sonoras hacían exactamente el mismo tipo de música: pop-rock guitarrero deudor de The Kinks o especialmente The Jam. Aquellos que no seguían este patrón se decantaban por el post-punk de la escuela de Gang Of Four y también parece que había gran cantidad de bandas-clon. Además de eso, recuerdo salir por bares pseudo-indies de mi ciudad natal y escuchar noche tras noche las mismas canciones: ‘Do You Want To’ de Franz Ferdinand y ‘Every Day I Love You Less And Less’ o ‘I Predict A Riot’ de Kaiser Chiefs, además de algún tema proveniente de los estertores de The Libertines, como ‘Fuck Forever’ de Babyshambles. Lo reconozco: acabé cogiendo manía a toda esta serie de grupos, tanto por lo repetitivo de su propuesta como por la innumerable cantidad de veces que me tuve que escuchar sus canciones.

Los años han pasado y el hype que rodeaba a estas bandas se ha desvanecido. Algunas de ellas, como Franz Ferdinand o (especialmente) Arctic Monkeys han mantenido el tipo frente a las idas y venidas de las modas musicales, pero de gente como Kaiser Chiefs ya no se oye hablar tanto. De hecho, mirando la lista de sus canciones más escuchadas en webs como last.fm, las únicas que destacan son las citadas en el anterior párrafo y ‘Ruby’, el que pareció ser su último gran hit fuera de las fronteras británicas. Pero los de Leeds siguen adelante, manteniendo público en su país, para lo que parece decisivo que su frontman Ricky Wilson se haya decidido a ser coach de The Voice UK, compartiendo programa con Will.I.Am, Tom Jones y Kylie Minogue, para horror del integrismo indie, al que dolería imaginarse a Pucho, Noni o Santi Balmes junto a Rosario Flores, Bisbal y Malú en la edición española del programa.

En cuanto a lo estrictamente musical, Kaiser Chiefs volvieron este año a la actualidad musical con su quinto álbum, ‘Education, Education, Education & War’, que les valió el primer puesto de la lista de ventas de UK y que les traerá de vuelta por el nuestro en la inminente nueva edición del Low Festival. El primer álbum sin el batería Nick Hodgson los encuentra más o menos en las coordenadas musicales que los hicieron célebres, con temas enérgicos y coreables por un lado y con otros un poco más melosos. En esta ocasión parece que han querido poner el acento en su lado más meloso un poco más que de costumbre con canciones de pretensiones llenaestadios como ‘Coming Home‘, ‘Meanwhile Up In Heaven‘ o ‘Roses’, pero en última instancia ni unas ni otras acaban siendo demasiado memorables, por mucha temática social y rabia que quieran mostrar. Si el éxito de Wilson & Cía. radicaba en temas pegajosos y tras sucesivas escuchas no logra uno acordarse de casi nada, algo falla. El gancho de cortes como ‘Ruffians On Parade’, ‘One More Last Song’ o ‘My Life’ está más o menos presente; se mantienen en cierta buena forma, pero aun así son canciones que quedan muy a la sombra de los mejores momentos de los británicos. Un disco que gustará a los fans de la banda y a nostálgicos de lo que se estilaba hace una década.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Coming Home’, ‘Misery Company’, ‘Ruffians On Parade’, ‘One More Last Song’, ‘My Life’

Te gustará si te gustan: Maxïmo Park, etc.

Escúchalo: Deezer