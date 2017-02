Ariana Grande anuncia nuevo single e imita a Britney, Christina y Céline

Ariana Grande se pasó anoche por el programa de Jimmy Fallon para anunciar que su nuevo single, ‘Focus’, sale el 30 de octubre. El tema será el primer adelanto de ‘Moonlight’, que sucederá al exitoso ‘My Everything‘ en algún momento de los próximos meses, y servirá (o debería) para consolidar definitivamente a Grande como una de las grandes promesas del pop actual.

Cómo no, durante la entrevista Grande y Fallon jugaron al juego de las imitaciones y a Ariana le tocó, pues lo de siempre, Britney Spears, Christina Aguilera y Céline Dion. Le quedaron las tres hilarantes, sobre todo la tercera a dueto con Fallon, que imitaba a Sting. Cantaban, precisamente, ‘Can’t Feel My Face’ de The Weeknd, quien debe a Ariana en parte su éxito actual en EE UU gracias a ‘Love Me Harder’.