‘Focus’ de Ariana Grande, la hermana desvalida de ‘Problem’

Parte de la redacción evalúa el nuevo single de Ariana Grande.

“¿Te parece que ‘Focus’ de Ariana Grande es un refrito de ‘Problem’? A ella, probablemente también: “sé a qué he venido / y eso no va a cambiar”, canta Grande en su nuevo single, como insistiendo en que lo suyo es esto y que le da igual lo que opines, que ella va a seguir a lo suyo. Desde cualquier punto de vista, sin embargo, ‘Focus’ es una buena canción: la melodía de las estrofas es especialmente buena, así como los arreglos de viento. Cae por su peso, sin embargo, que esto es un intento de repetir el éxito de ‘Problem’, pero dado que esta salió hace justo un año, esto es como si ‘Problem’ saliera otra vez. Y yo, tras varias escuchas, me quedo con ‘Problem’ de lejos”. JB.

“‘Focus’ sí que me parece continuista. Por lo menos sigue muy en la estela de ‘Problem’: esas trompetillas, el ritmo funk tan marcado, ese aire vintage… Pero aquí no me acaba de convencer. Quizás sea esa voz masculina que grita “focus on me”, que no solo no aporta nada a la canción, sino que encima resulta irritante, la ensucia. Quizás sea porque, personalmente, prefiero a la Ariana más pop y dance. Reconozco que me gusta mucho su interpretación vocal en este tema, pero siento como si la línea melódica que dibuja su voz estuviera muy por encima del envoltorio que la viste y que eso descompensara el conjunto”. Mireia Pería.

“A nosotros nos pareció una tontería, pero Ariana Grande necesita un lavado de imagen con el público americano después del #donutgate. No nos olvidemos de que la frase estrella de su discurso en aquella panadería era “odio a los americanos”. A pesar de que pidió perdón de diferentes maneras, este ‘Focus’ es la prueba de fuego para saber si la gente ha perdonado a la pequeña artista.

‘Focus’ no va a ayudar mucho. ¿Por qué? Pues básicamente porque es la hermana pobre y desvalida de ‘Problem’. Vamos, que podemos cantar el estribillo de la primera encima de esta nueva. Podría haber aprendido de su amigo Justin Bieber y haber aprovechado su acercamiento a Diplo y compañía para marcarse un regreso en condiciones. Pero ella no, ella no aprende.

Y al lumbreras que se le ha ocurrido ese cambio de look, deberían darle un premio por hacer que la chavala ahora parezca un participante de ‘RuPaul’s Drag Race’ imitando a Gwen Stefani”. ACM.