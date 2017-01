Chenoa es humana, muy humana

Chenoa vuelve este año con nuevo disco, ‘#SOYHUMANA’ (sí, el hashtag va incluido, que no es exclusivo de Mariah Carey). Sale el 1 de abril. El primer adelanto es el tema titular, un número bastante pop en el que Chenoa insiste en que es “humana, muy humana” y que “es lo que hay”. Para no perder la costumbre, como todas las triunfitas que hemos oído Chenoa sigue cantando para sus adentros, como si no pudiera aguantarse las ganas de orinar. La que veis, por cierto, es la portada del disco, pura vanguardia.

‘#SOYHUMANA’:

01 Entra en mi realidad

02 Nada es casualidad

03 Hoy por hoy

04 Lágrimas

05 Tú y yo

06 Soy humana

07 Nadie es inmortal

08 Hasta la luna

09 Puedes querer

10 Una vez más

11 Libertad