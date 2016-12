10 canciones y 37 minutos bastaron para situar a Lorde como una de las artistas más interesantes de nuestro tiempo. ‘Royals’ se convirtió en un himno bastante singular para los inadaptados, o simplemente para los adolescentes reales de la calle, los que tienen granos en la cara y no ocupan las portadas de las revistas. Su particular y sugerente producción fue una de las más avanzadas en las emisoras de radio en 2013, llegando a conquistar al mismísimo David Bowie, que vio en Lorde ni más ni menos que “el futuro”.

En un mundo lleno de tropical house, dembow y trap pasado por el filtro del Autotune, tenemos verdadera curiosidad por averiguar cómo demonios suena el segundo disco de Lorde tres añazos después del primero y, tras escuchar sus palabras al respecto, la verdad es que los dientes no pueden estar más largos: pocos regresos nos tienen más inquietos. Como ha notado nuestro usuario JohnPeterGray en el foro de Lorde, y aunque luego lo ha borrado, la cantante ha contestado a un fan a través de Instagram sobre por qué está tardando tanto en llegar ese segundo disco: “Soy una artista, escribo un disco cuando tengo historias lo suficientemente interesantes que contar, y es todo mío, cada melodía, cada letra, no es un equipo que haya encendido una máquina cada 18 meses como se enciende un reloj”. Añadía: “el disco está escrito y ahora lo estamos produciendo. He trabajado como un perro durante un año haciendo que sea todo estupendo para vosotros, chicos”.

Dos datos, por tanto, que tener en cuenta de este mensaje que después se ha preocupado de borrar: las canciones ya están, sólo queda producirlas, por lo que probablemente ya haya que esperar hasta inicios de 2017 para tener entre las manos el disco (si no hay lanzamiento sorpresa o algún single en los últimos días del año) y de nuevo cabe esperar que las grandes protagonistas sean las canciones de Lorde, no la aportación del productor de moda de turno.

A falta de saber con quién va a rematar esas canciones, en principio es una buena noticia que un lanzamiento de esta importancia no venga de la mano de Major Lazer, el equipo de confianza de Drake, los beatmakers de Kanye West, Blood Pop o Max Martin y amigos. Recordemos que ‘Pure Heroine’ alcanzó los 3 millones de copias vendidas, algo insólito para una debutante neozelandesa que entonces ni era mayor de edad. Decenas de manos se podían haber metido en el próximo álbum para asegurar que el éxito se repetía, sobre todo si recordamos que la cantante ha alternado con gente como Disclosure y Taylor Swift. ¿Recordáis cuando Nelly Furtado era una cantautora pero se disfrazó de moderna para arrasar con Timbaland? ¿Dónde terminó después? Parece que no ha sido una opción para Lorde. La cantante cumple 20 años este mes de noviembre y sabe perfectamente que la gracia de su música es su propia personalidad y ser fiel a sí misma. Alguien dirá “su personaje”.