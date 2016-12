Carly Rae Jepsen / EMOTION: Side B

Un año después del lanzamiento de ‘E•MO•TION’ de Carly Rae Jepsen, uno de los discos de pop mejor recibidos por la crítica de los últimos tiempos (ojalá pudiéramos decir lo mismo de sus ventas), su autora ha querido obsequiar a sus fans con una colección de caras b de las sesiones de aquel álbum que llegaba a las tiendas y a las plataformas de streaming el pasado 26 de agosto. ‘EMOTION: SIDE B’ solo contiene ocho pistas, lo cual no deja en muy buen lugar al resto de canciones inéditas que se han quedado fuera (Jepsen llegó a componer cerca de 40 canciones para el disco) y que probablemente nunca escucharemos, por lo que estamos sin duda ante lo mejor de los descartes. Sin embargo, estas canciones no son solo descartes. Puede que su presencia en ‘E•MO•TION’ hubiera perjudicado al disco, pero estas caras b tienen calidad. ‘Higher’ es un número de pop electrónico nocturno, de fondo desafiante a lo ‘Drive’, con sintes burbujeantes y un gran estribillo que podría haber sido número uno perfectamente en los ochenta, mientras ‘Store’, la canción más extraña el disco, alterna efectivamente la melancolía de George Michael en las estrofas con un estribillo sobre un arrebato capitalista post-ruptura que parece diseñado para Robin Sparkles. Por otro lado, ‘First Time’ es un efervescente número disco que une la euforia de la primera Whitney Houston con la inocencia de la primera Kylie y el baladón ‘Roses’ cierra el álbum a lo grande, con un estribillo devastador que resume uno de los mayores talentos de Jepsen, el de capturar en sus letras y a través de su cálida a la par que expresiva voz una honestidad que puede llegar a tocar muy de cerca, como logra, por ejemplo, ‘The One’, cuando después de situarnos en un momento de rutina sublime con su interés romántico, Jepsen ruega “es demasiada presión / no te enamores”. Con cosas como estas es imposible no querer a Jepsen, y con descartes como estos, mucho más.

Calificación: 7,1/10

Lo mejor: ‘First Time, ‘Higher’, ‘Store’, ‘Roses’

Te gustará si te gusta: el pop de los ochenta

Escúchalo: Spotify

Cómpralo: Amazon