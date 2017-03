Macy Gray / Stripped

Da la sensación de que Macy Gray está más interesada en dinamitar su carrera que en otra cosa. Cambiar de sellos discográficos cada 6 meses o alternar discos bastantes notables como ‘Big’ o ‘The Way’, que incluía una canción tan adictiva como ‘Hands‘, con otros tan cuestionables, ya desde su mismo concepto, como ‘Covered’, ‘Talking Book’ o ‘The Sellout’, se ha convertido en la nota más distintiva de Gray estos últimos años. Para dar todavía mayor sensación de zozobra, de vez en cuando se deja guiar por su buen criterio para ponerse delante de la cámara en proyectos tan poco atractivos como ‘Madres Forzosas’.

Es como si una de las voces más particulares del soul actual se hubiera cansado de sacar al mercado clásicos que todo el mundo ignora -el ‘Finally Made Me Happy‘, la ya citada ‘Hands’ o ‘Everybody‘- y hubiese optado por lanzar trabajos aprovechándose del talento de los demás.

Si ya volver a grabar una de las cimas de Stevie Wonder era mala idea, hacer otro Lp de versiones y refritos en clave de jazz no es que sea el derroche de imaginación e ingenio que los fans de la artista estaban esperando. ‘Stripped’, que así se llama la obra en cuestión, incluye 3 canciones nuevas, lavados de cara a éxitos de la propia Macy y covers de otros artistas. Rizando el rizo y demostrando que a estas alturas de la película le da todo igual, ha tenido el valor de hacer una segunda versión -la primera la incluyó en ‘Covered’- de ‘Nothing Else Matters’.

‘Stripped’ no es un disco fácil. Es imposible que el proyecto despierte las simpatías de un público ya cansado de versiones, pero si consigues obviar este aspecto, tiene algunos momentos muy disfrutables. Casi todos gracias a una banda exquisita, una producción casi inexistente en el buen sentido y unos arreglos que se convierten en los grandes protagonistas. En ocasiones, pocas, sirven para arropar a una Macy Gracy pelín vaga y temerosa de soltarse. Tal y como ha reconocido a Vogue: “No se me ocurrió pensar antes de grabar que al grabar de esta forma no podría retocar nada. Cuando haces discos, puedes arreglar algún aspecto en la mezcla pero haciéndolo así no hay nada que puedas hacer”.

Aun así, la parte final de ‘I Try’, ‘Sweet Baby’ o ‘First Time’ en su totalidad son un prodigio. ‘Lucy’, que cierra el disco y que se compuso en un par de horas aprovechando un descanso en la grabación, también consigue un lugar destacado dentro de ‘Stripped’. Pero estas son las pocas ocasiones en las que Gray consigue destacar por encima de la banda que prácticamente se la come con cada arreglo. ¿Qué queda entonces cuando en un disco de versiones el protagonismo no recae en la interpretación de la artista que lo firma sino en unos músicos espectaculares?

Muy aficionado al jazz y a la propia Macy Gray hay que ser para que no tuerzas el gesto escuchando ‘Stripped’.

Calificación: 4/10

Lo mejor: Cuando Macy se suelta interpretando sus propias canciones

Te gustará si te gusta: Macy Gray, el jazz y ver cómo alguien dinamita su carrera.

