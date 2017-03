Sleaford Mods llaman su disco ‘English Tapas’ en homenaje a “la cutrez, a la mierda”

Si Sleaford Mods fueran un poco más famosos, ya serían “trending topic” en España por el título que le han puesto a su nuevo disco, ‘English Tapas’. El grupo está de regreso tras el exitoso ‘Key Markets‘ y la explicación que da Jason Williamson sobre el nombre del largo, según su distribuidora en nuestro país, Everlasting, es lo mejor: “Andrew entró en un pub random y vio que ponía “English Tapas” en el tablero del menú. Debajo de esta hermosa cópula de palabras estaban los ingredientes: la mitad de un huevo escocés, una taza de chips, pepinillo y una mini tarta de cerdo. Lo decía todo sobre ese jodido lugar. Es como comedia, arreglárselas con lo que tenían por allí, de ignorantes, una cutrez y sobre todo, una mierda”. También hay versión del mensaje audiovisual.

‘English Tapas’ -glups- sale el 3 de marzo y ha sido grabado junto a Steve Mackey (Pulp). Habrá una edición limitada de 150 cassettes, 1000 vinilos y un bonus con un 7″ con la pista exclusiva ‘Big Trouble In Little Costa’. Además anuncian una película sobre el grupo grabada durante los últimos dos años, cuyo tráiler puedes ver más abajo, tras el tracklist del álbum. El film se llama ‘Bunch of Kunst’.

1. Army Nights

2. Just Like We Do

3. Moptop

4. Messy Anywhere

5. Time Sands

6. Snout

7. Drayton Manored

8. Carlton Touts

9. Cuddly

10. Dull

11. BHS

12. I Feel Do Wrong