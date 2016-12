Legal Music acusa a la Consejería de Murcia de incumplir el patrocinio acordado para el SOS 4.8

Conocemos parte del cartel del Sónar, del FIB, del Primavera Sound, del Bilbao BBK Live, del Low, del Vida… ¿pero qué pasa con el SOS 4.8 que se celebra de hecho mucho antes que todos ellos? Legal Music, la empresa que ha organizado sus nueve ediciones hasta ahora, ha anunciado mediante burofax a la consejera de Cultura de Murcia, Noelia Arroyo, la suspensión del festival por problemas económicos.

Así lo informa Murcia Economía, si bien desde la Consejería de Cultura aseguran que habrá festival con o sin esta empresa, pues consideran que el burofax es sólo una forma de presión para que los 170.000 euros de subvención para el SOS pasen a ser 300.000. Otra opinión tiene Legal Music, desde donde aseguran que la Consejería ha incumplido las condiciones de patrocinio del festival “desde 2013”.

Según Murcia Economía, no habrá más dinero para este festival por parte de la Consejería, “aunque ello signifique retirar la confianza a Legal Music para buscar una nueva empresa organizadora”. Murcia plantea organizar el SOS 4.8 con otra empresa, pues el registro de la marca les pertenece, mientras desde la compañía madrileña recuerdan que no es posible “organizar un evento musical llamado ‘SOS 4.8’ sin la participación de Legal Music”. El asunto podría resolverse en los tribunales, a tenor del comunicado emitido ayer por Legal Music:

“Ante las manifestaciones vertidas por la Ilma. Sra. Dña. Noelia Arroyo Consejera de Cultura y Portavocía del Gobierno Regional de Murcia en su comparecencia en la Asamblea Regional el pasado día 16 y posteriores manifestaciones en medios regionales, nos vemos en la obligación de informar de cuanto sigue:

1. Las dificultades económicas en las que se encuentra LegalMusic En Vivo, S.L. empresa organizadora del festival SOS4.8 se deben esencialmente a los incumplimientos de la Consejería de Cultura de la CARM respecto de los compromisos de patrocinio del festival desde la edición del año 2013 en adelante.

2. La Consejería de Cultura se comprometió para las ediciones 2013 en adelante en patrocinar el festival con las aportaciones económicas y la estructura jurídica necesarias para hacerlo sostenible, cosa que no se produjo en ninguna de las ediciones posteriores a la de 2013.

3. Si el festival se ha podido realizar en estas ediciones ha sido gracias al esfuerzo y a la responsabilidad tanto de los proveedores como de los patrocinadores de SOS4.8 y no de las facilidades o predisposición de la Consejería.

4. El SOS4.8 es un festival sostenible siempre y cuando cada uno de los participes cumpla con sus obligaciones y la primera obligación de un patrocinador principal, como lo es la Consejería de Cultura, es aportar los fondos que se ha comprometido vía patrocinio, cosa que no ocurrió desde la edición 2013.

5. Queremos reiterar nuestra voluntad de poder llevar a cabo una nueva edición del festival pero es precisamente la actitud de la Consejería de Cultura la que lo está impidiendo. Prueba de ello es que en ningún momento hemos acudido a los medios de comunicación para comentar la situación presente, intentando mantener la necesaria confidencialidad, cosa que es evidente que la Consejería no ha hecho.

6. Desde LegalMusic En Vivo, S.L. estamos abiertos a cualquier acuerdo con la Consejería de Cultura que permita la sostenibilidad del festival y evite que un activo ya básico para la cultura y la promoción de la Región se pierda, recordando a estos efectos que el SOS4.8 en las pasadas ediciones ha supuesto una media de 9,6 millones de euros de impacto económico en la Región y una recaudación sólo en impuestos indirectos de 1,3 millones de euros.

7. Para finalizar indicar que el festival SOS4.8 no puede realizarse sin LegalMusic En Vivo, S.L. por ser su creador original y cualquier persona o entidad que pretenda hacerlo sin el concurso de LegalMusic En Vivo, S.L. cometerá una ilegalidad que será perseguida por la empresa en sede de tribunales.

8. Para finalizar, y como no podría ser de otro modo, en el supuesto en que la edición 2017 del SOS4.8 no llegara a realizarse, las entradas adquiridas serían devueltas a la mayor brevedad por la organización“.

La consejería, que ya había pedido explicaciones a Legal Music hace semanas sobre su estado económico, cree que habrá SOS, aunque a falta de cuatro meses para la celebración del festival, cabe cuestionar cosas como qué bandas quedarán disponibles para la contratación y de cuánto presupuesto se dispondrá.

El SOS 4.8 se celebraría del 28 al 30 de abril y las entradas han estado a la venta en su web. Su Facebook no se actualiza desde noviembre, mientras su web oficial invita a sugerir nombres para su cartel.